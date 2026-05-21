Un'altra grandissima leggenda del calcio europeo si appresta a salutare definitivamente il Vecchio Continente per iniziare una nuova ed esotica avventura oltreoceano. Casemiro metterà ufficialmente la parola fine alla sua esperienza nella rosa del Manchester United. Il trentaquattrenne centrocampista brasiliano lascerà i Red Devils a parametro zero alla naturale scadenza del suo contratto, fissata per il termine della stagione calcistica. Si chiude così una gloriosa e leggendaria epopea in Europa, stracolma di trionfi indimenticabili scritti in larghissima parte con la maglia del Real Madrid. Per il futuro del mediano si aprono ora le porte della Major League Soccer, dove è già scattato un accesissimo duello di mercato tra due club pronti a darsi battaglia pur di assicurarsi le sue prestazioni sportive.

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Il bizzarro ostacolo burocratico dei 'Discovery Rights'

Nonostante la forte volontà del calciatore, il trasferimento neglista vivendo una fase di stallo a causa delle particolari e rigide regole burocratiche del calcio americano. Idetengono infatti sul calciatore i cosiddetti '', una norma dellache permette a una franchigia di inserire fino a un massimo di sette profili internazionali in una lista speciale, acquisendo il diritto di trattare in via del tutto esclusiva con loro., tuttavia, ha espresso una netta preferenza per. Per sbloccare la situazione, la dirigenza dellasarà costretta a pagare uneconomico o imbastire uno scambio con i rivali californiani per rilevare questo diritto, prima di poter formulare un'offerta contrattuale vera e propria al giocatore.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 27 APRILE: Casemiro del Manchester United reagisce dopo la partita di Premier League tra Manchester United e Brentford all'Old Trafford il 27 aprile 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

Il richiamo di Messi e le ricche sirene arabe

🚨 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: Inter Miami are progressing in talks to sign Casemiro on a free transfer, but there is a complication.



LA Galaxy own his discovery rights. A Saudi Arabian club is also waiting to see what happens.



— @SkySportsLyall pic.twitter.com/5pRonqI7Zt — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 21, 2026

Il forte desiderio didi trasferirsi a Miami è dettato da motivazioni sia personali che professionali. Come riportato dagli esperti di, il calciatore brasiliano ritiene la Florida la meta ideale in cui stabilirsi definitivamente insieme alla propria famiglia, ma soprattutto desidera ardentemente coronare il sogno di giocare al fianco del suo storico rivale,. Per favorire la buona riuscita dell'operazione, l'exsarebbe addirittura disposto a decurtarsi sensibilmente l'ingaggio pur di andare incontro alle esigenze economiche del club di. Sullo sfondo, intanto, restano vigili alcuni ricchissimi club della. L'Arabia Saudita è infatti pronta a fare ponti d'oro al mediano qualora le due società americane non dovessero trovare un accordo commerciale.

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