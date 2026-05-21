Casemiro dice addio al Manchester United per volare in MLS. Il brasiliano vuole l'Inter Miami di Messi, ma deve superare il nodo dei Discovery Rights
Un'altra grandissima leggenda del calcio europeo si appresta a salutare definitivamente il Vecchio Continente per iniziare una nuova ed esotica avventura oltreoceano. Casemiro metterà ufficialmente la parola fine alla sua esperienza nella rosa del Manchester United. Il trentaquattrenne centrocampista brasiliano lascerà i Red Devils a parametro zero alla naturale scadenza del suo contratto, fissata per il termine della stagione calcistica. Si chiude così una gloriosa e leggendaria epopea in Europa, stracolma di trionfi indimenticabili scritti in larghissima parte con la maglia del Real Madrid. Per il futuro del mediano si aprono ora le porte della Major League Soccer, dove è già scattato un accesissimo duello di mercato tra due club pronti a darsi battaglia pur di assicurarsi le sue prestazioni sportive.
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Il bizzarro ostacolo burocratico dei 'Discovery Rights'Nonostante la forte volontà del calciatore, il trasferimento negli Stati Uniti sta vivendo una fase di stallo a causa delle particolari e rigide regole burocratiche del calcio americano. I Los Angeles Galaxy detengono infatti sul calciatore i cosiddetti 'Discovery Rights', una norma della MLS che permette a una franchigia di inserire fino a un massimo di sette profili internazionali in una lista speciale, acquisendo il diritto di trattare in via del tutto esclusiva con loro. Casemiro, tuttavia, ha espresso una netta preferenza per l'Inter Miami. Per sbloccare la situazione, la dirigenza della Florida sarà costretta a pagare un indennizzo economico o imbastire uno scambio con i rivali californiani per rilevare questo diritto, prima di poter formulare un'offerta contrattuale vera e propria al giocatore.
Il richiamo di Messi e le ricche sirene arabeIl forte desiderio di Casemiro di trasferirsi a Miami è dettato da motivazioni sia personali che professionali. Come riportato dagli esperti di Sky Sports, il calciatore brasiliano ritiene la Florida la meta ideale in cui stabilirsi definitivamente insieme alla propria famiglia, ma soprattutto desidera ardentemente coronare il sogno di giocare al fianco del suo storico rivale, Leo Messi. Per favorire la buona riuscita dell'operazione, l'ex Real Madrid sarebbe addirittura disposto a decurtarsi sensibilmente l'ingaggio pur di andare incontro alle esigenze economiche del club di David Beckham. Sullo sfondo, intanto, restano vigili alcuni ricchissimi club della Saudi Pro League. L'Arabia Saudita è infatti pronta a fare ponti d'oro al mediano qualora le due società americane non dovessero trovare un accordo commerciale.
🚨 𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: Inter Miami are progressing in talks to sign Casemiro on a free transfer, but there is a complication.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 21, 2026
LA Galaxy own his discovery rights. A Saudi Arabian club is also waiting to see what happens.
— @SkySportsLyall pic.twitter.com/5pRonqI7Zt
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