Si preannuncia un'estate infuocata sull'asse Manchester-Madrid, con ripercussioni di mercato che potrebbero estendersi molto presto anche alla nostra Serie A. Bernardo Silva ha ufficializzato la decisione sul proprio futuro, annunciando l'addio al Manchester City e salutando l'ambiente inglese sui propri canali social con un messaggio tanto semplice quanto commovente: "Questo club mi ha dato più di quanto mai immaginai". Il trentunenne fuoriclasse portoghese (che compirà 32 anni il prossimo 10 agosto) si libererà a parametro zero in estate, diventando immediatamente uno dei pezzi più pregiati dell'intero panorama internazionale sotto la sapiente regia del suo potente agente Jorge Mendes. Sulle sue tracce si è fiondato con grandissima decisione l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, a caccia di una pedina di primissimo livello per andare a coprire l'enorme vuoto tattico e di personalità lasciato da Antoine Griezmann, ormai destinato a volare oltreoceano nella MLS.

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I numeri da leggenda di Bernardo Silva e il piano di Simeone

Il palmarès complessivo con cui il centrocampista lusitano si presenta ai nastri di partenza della sessione estiva è semplicemente strabiliante. Arrivato alla corte di Pepnel lontano 2017,si è imposto come una delle figure chiave e delle colonne portanti della dinastia dei Citizens, vincendo la bellezza di sei titoli die l'ambitissima. Conmessi a referto nelle sue 459 partite ufficiali in Inghilterra, il portoghese dimostra una qualità e una polivalenza fuori dal comune, potendo agire sulle fasce, in cabina di regia o da seconda punta. Qualità chereputa fondamentali per elevare il tasso tecnico dei Colchoneros e guidare il gruppo nelle tappe più difficili. Per convincerlo, i vertici delsono pronti a garantirgli lo status e i galloni di stella assoluta del nuovo progetto sportivo.

LONDRA, INGHILTERRA - 16 MAGGIO: Bernardo Silva del Manchester City festeggia con il trofeo della Emirates FA Cup dopo la vittoria della sua squadra nella finale di Emirates FA Cup tra Chelsea e Manchester City il 16 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Clive Rose/Getty Images)

Asta internazionale per il portoghese: Juve e Milan sognano il colpaccio

🔥 ¿Te gustaría ver a Bernardo Silva en el Atlético de Madrid? pic.twitter.com/wiEfK0Hf8e — MARCA (@marca) May 20, 2026

Poter tesserare un calciatore di questo spessore senza dover sborsare un solo euro per il costo del cartellino rappresenta un'occasione più unica che rara, che inevitabilmente ha attirato le attenzioni delle squadre di mezza. Se ilosserva lo scenario conscio di non poter offrire ala totale centralità tecnica vista la presenza di Lamine, e ilvaluta la situazione, il vero pericolo per i pianiarriva dall'Italia.si sono infatti inserite con forza nella corsa al giocatore gestito da Mendes. Entrambe le società di Serie A ritengono l'ex Monaco la figura ideale a cui affidare la ricostruzione della rosa dopo una stagione decisamente deludente e al di sotto delle aspettative.

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