Bernardo Silva lascia il City a parametro zero. L'Atletico Madrid lo vuole per il post-Griezmann, ma Juventus e Milan si inseriscono nella corsa
Bernardo Silva in ritardo con il gol? Ci pensa il taxi!
Si preannuncia un'estate infuocata sull'asse Manchester-Madrid, con ripercussioni di mercato che potrebbero estendersi molto presto anche alla nostra Serie A. Bernardo Silva ha ufficializzato la decisione sul proprio futuro, annunciando l'addio al Manchester City e salutando l'ambiente inglese sui propri canali social con un messaggio tanto semplice quanto commovente: "Questo club mi ha dato più di quanto mai immaginai". Il trentunenne fuoriclasse portoghese (che compirà 32 anni il prossimo 10 agosto) si libererà a parametro zero in estate, diventando immediatamente uno dei pezzi più pregiati dell'intero panorama internazionale sotto la sapiente regia del suo potente agente Jorge Mendes. Sulle sue tracce si è fiondato con grandissima decisione l'Atletico Madrid del Cholo Simeone, a caccia di una pedina di primissimo livello per andare a coprire l'enorme vuoto tattico e di personalità lasciato da Antoine Griezmann, ormai destinato a volare oltreoceano nella MLS.
GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365
I numeri da leggenda di Bernardo Silva e il piano di SimeoneIl palmarès complessivo con cui il centrocampista lusitano si presenta ai nastri di partenza della sessione estiva è semplicemente strabiliante. Arrivato alla corte di Pep Guardiola nel lontano 2017, Bernardo Silva si è imposto come una delle figure chiave e delle colonne portanti della dinastia dei Citizens, vincendo la bellezza di sei titoli di Premier League e l'ambitissima Champions League. Con 77 gol e 76 assist messi a referto nelle sue 459 partite ufficiali in Inghilterra, il portoghese dimostra una qualità e una polivalenza fuori dal comune, potendo agire sulle fasce, in cabina di regia o da seconda punta. Qualità che Simeone reputa fondamentali per elevare il tasso tecnico dei Colchoneros e guidare il gruppo nelle tappe più difficili. Per convincerlo, i vertici del Metropolitano sono pronti a garantirgli lo status e i galloni di stella assoluta del nuovo progetto sportivo.
Asta internazionale per il portoghese: Juve e Milan sognano il colpaccioPoter tesserare un calciatore di questo spessore senza dover sborsare un solo euro per il costo del cartellino rappresenta un'occasione più unica che rara, che inevitabilmente ha attirato le attenzioni delle squadre di mezza Europa. Se il Barcellona osserva lo scenario conscio di non poter offrire a Bernardo la totale centralità tecnica vista la presenza di Lamine Yamal, e il Chelsea valuta la situazione, il vero pericolo per i piani dell'Atletico arriva dall'Italia. Juventus e Milan si sono infatti inserite con forza nella corsa al giocatore gestito da Mendes. Entrambe le società di Serie A ritengono l'ex Monaco la figura ideale a cui affidare la ricostruzione della rosa dopo una stagione decisamente deludente e al di sotto delle aspettative.
🔥 ¿Te gustaría ver a Bernardo Silva en el Atlético de Madrid? pic.twitter.com/wiEfK0Hf8e— MARCA (@marca) May 20, 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA