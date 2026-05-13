Dopo una grande mezza stagione in Ligue 1, Endrick pronto a rientrare alla base: sarà l'annata della rinascita?
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Il sogno si riavvicina ed Endrick è pronto a rimettersi in gioco: l'attaccante brasiliano disputerà domenica con il Lens la sua ultima partita in Ligue 1 con la maglia del Lione, dove è approdato lo scorso gennaio in prestito secco. Il giocatore è già stato informato dal Real Madrid che rientrerà pienamente nei piani della prossima stagione. Con la conclusione del campionato francese, che allo stato attuale vedrebbe il Lione ritornare in Champions League, Endrick e la sua famiglia, compresa la moglie Gabriely, attualmente in gravidanza, si trasferiranno nuovamente in Spagna già dal prossimo lunedì. L'obiettivo del classe 2006 sarà quello di mantenere la migliore condizione fisica possibile, anche in vista del Mondiale.
Come riporta A Bola, il brasiliano dovrebbe iniziare ad allenarsi nel centro sportivo di Valdebebas a partire da mercoledì, dopo aver ricevuto l'autorizzazione del club Blancos ad utilizzare le strutture del centro sportivo madrileno.
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La stagione al LioneIl brasiliano ha avuto un impatto immediato in Ligue 1 con la maglia del Lione. diventando rapidamente uno dei punti di riferimento offensivi della squadra di Paulo Fonseca. Nei suoi primi incontri con i francesi, Endrick ha mostrato tutta la qualità che aveva convinto il Real Madrid ad investire su di lui: velocità, capacità di attaccare la profondità, forza fisica e grande freddezza sotto porta. Il gol all'esordio in Coppa di Francia contro il Lille ha dato chiari messaggi su quello che avrebbe potuto fare in soli sei mesi, facendolo ampiamente con 4 gol e 1 assist nelle sue prime tre apparizioni, ora invece ben 8 in tutte le competizioni. Non sono mancate le critiche, soprattutto nella seconda parte di stagione, con un Fonseca particolarmente deluso da alcune prestazioni sottotono, affermando pubblicamente: "Mi aspetto molto di più da uno come lui".
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Giocare al Bernabeu non è semplice per nessun calciatore, a maggior ragione per uno che ha calcato quelle zolle del campo per poi andare a giocare altrove, ma di certo Endrick si ritroverà a carpire quell'erba con un tatto diverso, con maggiore consapevolezza e fiducia nei propri mezzi, dimostrando di meritare quella maglia che si è ritrovato a vestire a soli 16 anni.
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