Al termine della partita tra Fiorentina e Sassuolo, il difensore italiano classe 1994 Daniele Rugani è intervenuto in conferenza stampa dichiarando la sua piena volontà di restare alla Fiorentina anche per la prossima stagione. Nel pareggio a reti bianche di oggi, il difensore ex Juventus ha giocato per tutta la partita contribuendo a proteggere David De Gea con 5 palle recuperate, 2 blocchi e 1 contrasto riuscito. In impostazione ha invece avuto il 95% di precisione passaggi, con 39 riusciti su 41 tentati.

Per lui quest'anno è stata l'undicesima partita in Serie A, la quarta con la Fiorentina da quando è arrivato a gennaio e sembra aver trovato fiducia dopo un periodo da infortunato. In passato con la Juventus ha collezionato 157 presenze segnando 11 gol, ma potrebbe finire quest'estate la sua infinita parentesi bianconera.

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FIRENZE, ITALIA - 13 APRILE: Daniele Rugani della ACF Fiorentina reagisce durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e SS Lazio allo stadio Artemio Franchi il 13 aprile 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Daniele Rugani, le dichiarazioni in conferenza stampa

Ecco le sue parole che aprono alla permanenza dicon la maglia della: "Al riscatto mancano solamente due presenze, vediamo cosa succederà. Io sono a disposizione del Mister e della Società.con i miei compagni e con i tifosi", ha proseguito poi sottolineando il ruolo dei tifosi dopo le partite contro: "Ho apprezzato molto gli applausi con la Lazio dopo un debutto non semplice a".

Ha concluso parlando della priorità della squadra rispetto al suo futuro, evidenziando la sua influenza sui giovani calciatori: "Io cerco sempre di essere d'esempio per tutti e il mio futuro viene in secondo piano, era la Fiorentina ad avere la priorità. Io cerco di essere un esempio per i giovani per mentalità, dedizione e professionalità. E credo che sia questo che mi abbia fatto fare questo tipo di carriera".

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Il giocatore, in prestito dalla Juventus, sembrerebbe quindi indirizzato alla permanenza in maglia viola anche per la prossima stagione, con il riscatto che può essere attivato tra solamente 2 presenze.

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