Il Sassuolo di Fabio Grosso non va oltre lo 0-0 contro la Fiorentina all'Artemio Franchi. A un primo tempo dai ritmi blandi, con unica vera grande occasione per Solomon, è seguita una ripresa decisamente più avvincente. I neroverdi sono andati molto vicini al gol con il palo di Pinamonti al 60esimo. La Viola invece con un gran destro di Dodô da fuori area respinto da un ottimo Turati, tra i migliori in assoluto della sfida. Con il pareggio Grosso e il Sassuolo rimangono al decimo posto. Ecco le parole del tecnico degli emiliani.

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Sassuolo, Grosso: "Il pari è giusto. Futuro alla Fiorentina? Non ne parlo"

FLORENCE, ITALY - APRIL 26: Fabio Grosso allenatore dell'US Sassuolo durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e US Sassuolo all'Artemio Franchi il 26 aprile 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

LA PARTITA - "La gara di oggi non era facile. Abbiamo giocato molto meglio il secondo tempo rispetto al primo. Quando andiamo sotto di giri fatichiamo molto e loro hanno cominciato molto bene fin da subito. Nella ripresa siamo riusciti a dare ritmo e intensità e quando è così facciamo molto meglio. Abbiamo provato a pungere fino alla fine e siamo stati bravi a reggere dietro. Entrambe le squadre hanno cercato di vincere, ma il pareggio alla fine è il risultato giusto".

VOLPATO - "Ha un potenziale enorme e deve essere bravo a sfruttare le grandi qualità che ha. Troppe volte si accende e si spegne nel corso della partita, ma sono comunque contento della gara che ha fatto. Forse l'ho tolto nel suo momento migliore, ma in quella fase volevo mettere in campo forze fresche".

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PARATICI - "Con lui ho un grande rapporto. Mi ha dato la possibilità di terminare la carriera da giocatore a Torino e dopo un anno di stop mi fatto cominciare un nuovo tipo di carriera alla Juventus".

FUTURO IN VIOLA - "Per me è motivo d'orgoglio essere accostato alla Fiorentina. Inoltre, la città mi porta alla mente ricordi piacevoli dato che è in questo stadio che realizzai il mio primo gol in Serie A quando ero al Perugia. Sono ambizioso, ma mai arrivista. Al momento sono solo voci e per rispetto delle persone che lavorano all'interno del Sassuolo e della Fiorentina non voglio spingermi oltre. Se però se ne parla, vuol dire che questi due anni in neroverde sono stati importanti e bellissimi. Ringrazio i ragazzi per questo".