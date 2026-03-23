Nel corso di questa settimana, l'attaccante transalpino andrà negli Stati Uniti per firmare il contratto che lo legherà alla sua prossima squadra

Jacopo del Monaco 23 marzo - 10:06

Nei prossimi mesi, Antoine Griezmann inizierà la sua nuova avventura calcistica con la maglia dell'Orlando City. Nelle ultime ore, infatti, l'attaccante ha trovato l'accordo per il trasferimento nella squadra della Major League Soccer, con la quale inizierà a giocare dal mese di luglio di quest'anno. Grizou vuole portare a termine quella che sarà la sua ultima stagione con la maglia dell'Atlético Madrid cercando anche di conquistare un trofeo. I Colchoneros, infatti, giocheranno la finale della Copa del Rey contro la Real Sociedad e sono ancora in corsa per la Champions League. Il francese, quindi, avrà ancora del tempo per entrare sempre di più nella storia biancorossa per voi volare negli Stati Uniti.

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Griezmann sarà un nuovo giocatore dell'Orlando City: i dettagli dell'operazione — Circa un mese fa, il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato su X la notizia del probabile trasferimento di Griezmann negli Stati Uniti. Verso la fine di febbraio, ha scritto di una trattativa in fase avanzata tra le parti ed anche di un possibile trasferimento in MLS da subito. L'attaccante francese, però, vuole finire prima quest'annata con l'Atlético Madrid, club del quale è diventato il miglior marcatore della storia con 211 gol all'attivo. Nelle scorse ore, Fabrizio Romano ha riportato che il passaggio di Grizou all'Orlando City è andato in porto.

Con il suo classico motto Here We Go!, il noto esperto di calciomercato ha confermato su X Griezmann andrà a giocare nella massima competizione calcistica degli Stati Uniti dal mese di luglio. Per di più, nel corso di questa settimana il calciatore nato nel 1991 andrà negli Stati Uniti per firmare un contratto che lo legherà ai Lions per due anni, quindi fino al 2028. Dall'estate che arriverà, il francese indosserà la maglia numero 7 dell'Orlando City. Nel club della Florida, tra l'altro, in passato hanno giocato calciatori come Kaká, Pato, Julio Baptista ed Antonio Nocerino.

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L'addio alla Spagna — Per la primissima volta nella sua carriera, quindi, Griezmann lascerà la Spagna. Il francese, infatti, ha fatto il suo esordio tra i professionisti con la maglia della Real Sociedad nella Segunda División 2009/2010. Nell'annata successiva ha avuto luogo il debutto in Liga. Dal 2014 al 2019 ha vestito la maglia dell'Atlético Madrid. Nel 2018, ha vinto coi biancorossi l'Europa League e la Supercoppa UEFA e, nella stessa estate, il Mondiale con la Francia. In seguito, ha giocato nel Barcellona dal 2019 al 2021, portando a casa soltanto una Copa del Rey prima di tornare ai Colchoneros.

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