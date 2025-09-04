I due calciatori potrebbero diventare tra i pochissimi padre-figlio nella storia del calcio ad aver giocato per la stessa squadra nello stesso momento

Filippo Montoli 4 settembre - 15:07

Il figlio di Ashley Young, Tyler, ha firmato un contratto con l'Under 21 dell'Ipswich Town. Il padre si è trasferito nell'Est d'Inghilterra nell'ultima sessione di mercato ed è quindi molto probabile che i due possano giocare insieme nel corso della stagione, dando vita a un qualcosa che nella storia si è verificato pochissime volte.

Ashley e Tyler Young potrebbero scrivere la storia a Ipswich — Nel calcio capita di vedere uno o più figli essere allenati dal padre o giocare contro il padre allenatore. Tra quelli più recenti e più noti ci sono certamente Conceicao, Simeone e Di Francesco, mentre uno dei casi più emblematici fu quello di Paolo e Cesare Maldini in Nazionale. Ciò che invece è molto raro da vedere sono padre e figlio in campo insieme con la stessa maglia. Tra i più importanti si trovano Felipe e Davi Melo con la Fluminense, e Rivaldo con Rivaldinho nel Mogi Mirim, in Brasile.

A questa lista molto corta potrebbero entrare durante il corso della stagione Ashley e Tyler Young. L'ex Manchester United e Inter ha firmato questa estate con l'Ipswich Town, dopo la fine del contratto con l'Everton. Il figlio, classe 2006, ha invece superato dei test ed è stato acquistato dall'Under 21 del club dell'Est dell'Inghilterra.

I due Young erano andati vicini a scrivere la storia nella scorsa stagione, quando avrebbero potuto giocare uno contro l'altro durante il match di Fa Cup tra Everton e Peterborough. Tyler però non entrò in campo e l'occasione sfumò. Adesso tutto si riapre e per di più con la possibilità che padre e figlio non solo siano in campo nello stesso momento, ma addirittura nella stessa squadra.