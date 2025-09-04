derbyderbyderby calciomercato Il figlio di Ashley Young raggiunge il padre all’Ipswich: giocherà per l’Under21

INGHILTERRA

Il figlio di Ashley Young raggiunge il padre all’Ipswich: giocherà per l’Under21

I due calciatori potrebbero diventare tra i pochissimi padre-figlio nella storia del calcio ad aver giocato per la stessa squadra nello stesso momento
Il figlio di Ashley Young, Tyler, ha firmato un contratto con l'Under 21 dell'Ipswich Town. Il padre si è trasferito nell'Est d'Inghilterra nell'ultima sessione di mercato ed è quindi molto probabile che i due possano giocare insieme nel corso della stagione, dando vita a un qualcosa che nella storia si è verificato pochissime volte.

Ashley e Tyler Young potrebbero scrivere la storia a Ipswich

Nel calcio capita di vedere uno o più figli essere allenati dal padre o giocare contro il padre allenatore. Tra quelli più recenti e più noti ci sono certamente ConceicaoSimeone e Di Francesco, mentre uno dei casi più emblematici fu quello di Paolo e Cesare Maldini in Nazionale. Ciò che invece è molto raro da vedere sono padre e figlio in campo insieme con la stessa maglia. Tra i più importanti si trovano Felipe e Davi Melo con la Fluminense, e Rivaldo con Rivaldinho nel Mogi Mirim, in Brasile.

Il figlio di Ashley Young raggiunge il padre all’Ipswich: giocherà per l’Under21- immagine 2
Ashley Young con Solskjaer quando giocava con il Manchester United (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

A questa lista molto corta potrebbero entrare durante il corso della stagione Ashley e Tyler Young. L'ex Manchester United e Inter ha firmato questa estate con l'Ipswich Town, dopo la fine del contratto con l'Everton. Il figlio, classe 2006, ha invece superato dei test ed è stato acquistato dall'Under 21 del club dell'Est dell'Inghilterra.

Il figlio di Ashley Young raggiunge il padre all’Ipswich: giocherà per l’Under21- immagine 3
Tyler Young, nuovo giocatore dell'Ipswich Town U21 (Photo by Carl Recine/Getty Images)

I due Young erano andati vicini a scrivere la storia nella scorsa stagione, quando avrebbero potuto giocare uno contro l'altro durante il match di Fa Cup tra Everton e Peterborough. Tyler però non entrò in campo e l'occasione sfumò. Adesso tutto si riapre e per di più con la possibilità che padre e figlio non solo siano in campo nello stesso momento, ma addirittura nella stessa squadra.

