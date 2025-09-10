Il ventenne dovrebbe giocare con l'Under 21 della squadra del nord d'Inghilterra rilasciando delle dichiarazioni importanti sul rapporto con il calcio e suo padre

Filippo Montoli 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 10:16)

Joao Mendes, il figlio di Ronaldinho, è molto vicino a firmare con l'Hull City. L'accordo tra le parti è già stato raggiunto e l'approdo al nuovo club è ormai imminente. Il brasiliano, classe 2005, si era svincolato questa estate dal Burnley. Con i Clarets ha giocato per l'Under 21 nella passata stagione e anche in questo caso dovrebbe firmare per la squadra giovanile. Il figlio di Ronaldinho proseguirà così la propria carriera in Inghilterra, questa volta sponda Hull City.

Destinazione Hull City per il figlio di Ronaldinho — Essere figli d'arte nel calcio, così come nello sport in generale, non è mai semplice, soprattutto se il proprio padre ha fatto la storia. In questo caso, il peso è ancora maggiore se a essere tirato in causa è Ronaldinho. Il figlio, Joao Mendes, è pronto a costruire la propria carriera nel mondo del pallone. Il ventenne è consapevole delle difficoltà a cui potrebbe andare incontro portando quel nome, ma in una recente intervista ha già fatto capire di voler essere ricordato come "Joao Mendes, a discapito di tutto il resto. Non ho mai provato a essere come mio padre e non voglio esserlo".

Dopo aver mosso i primi passi in Brasile, nell'accademia del Cruzeiro, Joao si è traferito a Barcellona. In Spagna ha giocato prima per l'Under 18 e poi per l'Under 19, ma con i Blaugrana il confronto con il padre era assillante. Per questo nel 2024 ha deciso di proseguire e costruire la sua carriera in Inghilterra. Al Burnley ha giocato con l'Under 21, segnando un gol e facendo registrare due assist in cinque partite di Premier League Cup.

Nonostante il contratto di due anni, il giovane brasiliano è rimasto svincolato dopo la promozione del club in Premier League. Adesso è molto vicino a raggiungere la sua nuova destinazione nel nord d'Inghilterra, all'Hull City. Secondo quanto riporta Hull Live, Joao Mendes avrebbe già raggiunto un accordo con i Tigers e sarebbe in procinto di firmare il nuovo contratto. Anche in questo caso approderebbe alla squadra Under 21 del club.