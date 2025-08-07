Un'estate da rifondazione nerazzurra: processo che è iniziato a inizio giugno. L'addio di Simone Inzaghi e l'arrivo di Cristian Chivu ha posto le basi per la ristrutturazione in casa Inter. Qualcosa di diverso si è visto durante il Mondiale per Club, in cui si è potuto ammirare qualche volto nuovo, come Petar Sucic e Pio Esposito (che si è conquistato la permanenza a Milano). Ma il mercato dell'Inter non si è concluso, anzi è ancora "work in progress".