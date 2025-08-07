Un'estate da rifondazione nerazzurra: processo che è iniziato a inizio giugno. L'addio di Simone Inzaghi e l'arrivo di Cristian Chivu ha posto le basi per la ristrutturazione in casa Inter. Qualcosa di diverso si è visto durante il Mondiale per Club, in cui si è potuto ammirare qualche volto nuovo, come Petar Sucic e Pio Esposito (che si è conquistato la permanenza a Milano). Ma il mercato dell'Inter non si è concluso, anzi è ancora "work in progress".
Fase clou
Inter, che fare sul mercato? Il punto tra cessioni-tesoretto, pista Leoni e il caso Lookman
Si entra nell'ultimo mese a disposizione per puntellare la rosa: Chivu vorrebbe la squadra al completo per l'inizio del campionato - ma ci sono troppe questioni da risolvere
Sul tavolo della dirigenza in viale della Liberazione ci sono varie questioni da risolvere, su richiesta del tecnico rumeno: dal discorso esuberi, passando da quello relativo ad un nuovo nome per la difesa, fino al caso Ademola Lookman. Manca ormai poco meno di un mese alla fine del calciomercato, mentre si avvicina anche l'inizio del campionato di Serie A. L'obiettivo è perfezionare la rosa e dare a Chivu un'opera quanto più completa possibile.
