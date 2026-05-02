Dopo l'ufficialità dell'addio di Bernardo Silva al Manchester City, numerose squadre si sono fiondate su di lui. Il fuoriclasse portoghese andrà via a parametro zero e il Galatasaray è pronto a fare follie per assicurarsi l'arrivo del calciatore. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il club turco ha già contattato l'agente Jorge Mendes proponendo un contratto di tre anni per un valore complessivo che tocca i 50 milioni di euro. Bernardo Silva vorrebbe restare nel calcio europeo che conta e ha snobbato, per ora, le ricche offerte provenienti dall'Arabia Saudita e dall'America, ma la Turchia potrebbe rappresentare il giusto compromesso.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 19 APRILE: Bernardo Silva del Manchester City durante la partita di Premier League tra Manchester City e Arsenal all'Etihad Stadium il 19 aprile 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

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Il sogno Barcellona e l'ombra della Juventus

Tuttavia,non è ancora del tutto convinto di trasferirsi in. Il portoghese sogna infatti di approdare in, più precisamente in Catalogna, per vestire la prestigiosa maglia del. L'operazione con i blaugrana, però, si trova in una fase di stallo. Da una partespinge per chiudere al più presto, dall'altra, anche a causa dei noti problemi finanziari del club catalano, ha chiesto più tempo per definire la strategia. Ma ilnon è l'unica squadra dei top 5 campionati europei interessata al centrocampista, resta infatti vigile sullo sfondo anche la

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Il super progetto Champions del Galatasaray

Il tempo stringe e il futuro disi delineerà al più presto, dato che l'entourage portoghese non ha totalmente chiuso le porte alle sirene turche. La dirigenza delha un piano ben preciso, ovvero rafforzare ulteriormente la squadra per renderla competitiva ai massimi livelli anche in. L'obiettivo dei turchi non è solo quello di trattenere le proprie stelle attuali come, Sané e Gundogan, ma anche quello di affiancare loro altri campioni del calibro diper dare l'assalto definitivo all'Europa.

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