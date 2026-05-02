Bernardo Silva dice addio al City: il Galatasaray offre 50 milioni, ma il portoghese sogna il Barcellona. Sullo sfondo resta vigile la Juventus di Spalletti
Bernardo Silva in ritardo con il gol? Ci pensa il taxi!
Dopo l'ufficialità dell'addio di Bernardo Silva al Manchester City, numerose squadre si sono fiondate su di lui. Il fuoriclasse portoghese andrà via a parametro zero e il Galatasaray è pronto a fare follie per assicurarsi l'arrivo del calciatore. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, il club turco ha già contattato l'agente Jorge Mendes proponendo un contratto di tre anni per un valore complessivo che tocca i 50 milioni di euro. Bernardo Silva vorrebbe restare nel calcio europeo che conta e ha snobbato, per ora, le ricche offerte provenienti dall'Arabia Saudita e dall'America, ma la Turchia potrebbe rappresentare il giusto compromesso.
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Il sogno Barcellona e l'ombra della JuventusTuttavia, Bernardo Silva non è ancora del tutto convinto di trasferirsi in Turchia. Il portoghese sogna infatti di approdare in Spagna, più precisamente in Catalogna, per vestire la prestigiosa maglia del Barcellona. L'operazione con i blaugrana, però, si trova in una fase di stallo. Da una parte Mendes spinge per chiudere al più presto, dall'altra Deco, anche a causa dei noti problemi finanziari del club catalano, ha chiesto più tempo per definire la strategia. Ma il Barcellona non è l'unica squadra dei top 5 campionati europei interessata al centrocampista, resta infatti vigile sullo sfondo anche la Juventus.
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Il super progetto Champions del GalatasarayIl tempo stringe e il futuro di Bernardo si delineerà al più presto, dato che l'entourage portoghese non ha totalmente chiuso le porte alle sirene turche. La dirigenza del Galatasaray ha un piano ben preciso, ovvero rafforzare ulteriormente la squadra per renderla competitiva ai massimi livelli anche in Champions League. L'obiettivo dei turchi non è solo quello di trattenere le proprie stelle attuali come Osimhen, Sané e Gundogan, ma anche quello di affiancare loro altri campioni del calibro di Bernardo Silva per dare l'assalto definitivo all'Europa.
A proposta milionária do Galatasaray por Bernardo Silva— A BOLA (@abolapt) May 2, 2026
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