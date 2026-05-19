A 39 anni Jamie Vardy potrebbe decidere di chiudere la carriera nella squadra da dove l'ha iniziata. L'attaccante inglese al momento è ancora impegnato nel salvare la Cremonese nella lotta per non retrocedere contro il Lecce e poi a fine stagione sarà svincolato. Come riporta The Sun, appunto, il numero 9 dei grigiorossi potrebbe a quel punto tornare ad indossare la maglia dello Sheffield Wednesday.

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SHEFFIELD, ENGLAND - NOVEMBER 29: Will Vaulks of Sheffield Wednesday challenges Jamie Vardy of Leicester City during the Sky Bet Championship match between Sheffield Wednesday and Leicester City at Hillsborough on November 29, 2023 in Sheffield, England. (Photo by Ben Roberts Photo/Getty Images)

Jamie Vardy, dallo Sheffield Wednesday allo... Sheffield Wednesday: l'attaccante potrebbe chiudere la carriera nel club dove è cresciuto

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Qual è il modo migliore per chiudere una splendida carriera se non nel club da dove la si è cominciata? Ebbene sembra sia proprio questa l'intenzione di Jamie Vardy . L'attaccante, al momento alla, è nel bel mezzo di una lotta per la salvezza con il club grigiorosso e alla fine della stagione manca solo una partita. Vada come vada, a giugno il numero 9 sarà svincolato e dunque libero di trovare una nuova sistemazione. Ma sembra che Vardy l'abbia già trovata.

Come riporta The Sun, il classe '87 potrebbe tornare allo Sheffield Wednesday, ovvero la squadra nella quale ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. Al momento non c'è stata alcuna trattativa o alcun contatto tra le due parti ma se alla fine questa dovesse essere la scelta dell'ex attaccante dell'Inghilterra allora sarebbe un grande ritorno dopo una lontananza di ben 23 anni.

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Gli Owls sono reduci da una stagione molto catastrofica, avendo chiuso la classifica all'ultimo posto senza neanche un punto dato che i 18 punti conquistati sono stati in seguito cancellati a causa dei problemi finanziari. Motivo per cui nella prossima annata giocheranno nella League One (terza serie) senza però subire altre penalizzazioni essendo stato rilevato proprio in questo mese.

Il quotidiano inglese, però, non toglie il fatto che Vardy possa optare per una decisione clamorosa: il ritorno al Leicester City, da poco incredibilmente retrocesso in League One. Come ricordiamo, Vardy ha giocato 13 stagioni al King Power Stadium segnando 200 reti in 500 e vincendo la prima storica Premier League nel 2016, una FA Cup e 2 Championship. Prima di prendere una decisione, però, c'è una salvezza da conquistare.