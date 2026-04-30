Javier Pastore, ex Palermo e Roma e adesso agente di Enzo Fernandez, ha smentito tramite TyC Sports categoricamente le indiscrezioni che vorrebbero il centrocampista argentino vicino al Real Madrid. Con una dichiarazione diretta, ha chiarito che le voci circolate nelle ultime settimane sono prive di fondamento. Queste voci nascono da alcune dichiarazioni rilasciate da Enzo Fernández, che in un'intervista diceva di voler andare a vivere a Madrid che come cultura, clima e cibo era più simile a Buenos Aires rispetto a Londra. Queste parole gli costarono la sospensione per due partite, tra cui il big match con il Manchester City, da parte della società inglese.

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MANCHESTER, INGHILTERRA - 04 GENNAIO: Enzo Fernández del Chelsea festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Manchester City e Chelsea all'Etihad Stadium il 04 gennaio 2026 a Manchester, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images

Le dichiarazioni di Javier Pastore sulla situazione di Enzo Fernandez

"È vero che ha fatto commenti non del tutto appropriati al momento, ma niente di più. Non ha detto niente di strano, ha solo parlato di Madrid, che è una città che gli piace molto".

L'agente Javier Pastore è intervenuto più volte per correggere ciò che si diceva, definendo la sanzione del club ingiusta e spiegando che Enzosenza l'intenzione di offendere il Chelsea o chiedere la cessione, ecco le sue dichiarazioni:

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Ha poi dichiarato che il suo assistito è completamente concentrato sul concludere per bene la sua stagione con il Chelsea: ""Stanno circolando molte cose, ma la verità è che non sta succedendo nulla. È concentrato a concludere al meglio la sua esperienza al Chelsea", spiegando le motivazioni dei suoi viaggi a Madrid, legati ad amici e nient'altro: "Quando ha del tempo libero, viene a Madrid perché ci sono io, perché ha degli amici lì, ma niente di più".

Ha concluso poi con delle parole che lasciano dei dubbi sul suo futuro, senza chiudere nessuna porta ma senza confermare nessuna voce di mercato: "Enzo vuole finire bene l'anno al Chelsea, fare un buon Mondiale e poi vedremo cosa accadrà".