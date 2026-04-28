Dopo il rientro dalla punizione inflittagli dal Chelsea, Enzo Fernandez ha approfittati di due giorni liberi per volare a Madrid insieme a due suoi compagni.
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Enzo Fernandez è stato sospeso dal Chelsea per delle dichiarazioni circa un suo possibile trasferimento al Real Madrid. E il centrocampista argentino ha pensato bene di volare a Madrid con due suoi compagni di squadra per assistere al Master 1000 di tennis.
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Enzo Fernandez vola a MadridIl centrocampista argentino, con il gol al Leeds nella semifinale di FA Cup, si è messo definitivamente alle spalle la punizione inflittagli dal club, ovvero due turni lontano dal campo e la revoca della fascia da capitano. Enzo è stato punito per delle dichiarazioni su Madrid, che il club ha colto come una volontà del calciatore di trasferirsi in terra spagnola, proprio dai Blancos.
"Mi piace molto Madrid, è simile a Buenos Aires. Dico sempre a Valu - Cervantes, la sua compagna - che se dovessi scegliere una città in cui vivere in Europa, mi piacerebbe molto Madrid. È molto simile a Buenos Aires". Dichiarazioni prese male dal club anche per il pessimo stato di forma della squadra in quel periodo. Come riporta TyC Sport, approfittando dei due giorni di riposo con il Chelsea, l'argentino è volato però proprio a Madrid per assistere ad un torneo di tennis insieme a Joao Pedro e Cucurella.
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Vacanza approvata dal ChelseaLa presenza di Enzo Fernandez al Master 1000 non è una novità. Il calciatore vi aveva già assistito nell'ultima edizione, accompagnato sempre da Cucurella più Nico Jackson e Pedro Neto. Il Chelsea ha però approvato questa due giorni in terra spagnola. Il club e Enzo stanno ricostruendo il rapporto di fiducia che si era incrinato dopo le dichiarazioni del calciatore.
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