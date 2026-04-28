Enzo Fernandez è stato sospeso dal Chelsea per delle dichiarazioni circa un suo possibile trasferimento al Real Madrid. E il centrocampista argentino ha pensato bene di volare a Madrid con due suoi compagni di squadra per assistere al Master 1000 di tennis.

LONDRA, INGHILTERRA - 26 APRILE: Enzo Fernandez del Chelsea festeggia la vittoria dopo la semifinale di FA Cup tra Chelsea e Leeds United allo stadio di Wembley il 26 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui

Enzo Fernandez vola a Madrid

Il centrocampista argentino, con il gol alnella semifinale di, si è messo definitivamente alle spalle la punizione inflittagli dal club, ovvero. Enzo è stato punito per delle dichiarazioni su Madrid, che il club ha colto come una volontà del calciatore di trasferirsi in terra spagnola, proprio dai Blancos.

"Mi piace molto Madrid, è simile a Buenos Aires. Dico sempre a Valu - Cervantes, la sua compagna - che se dovessi scegliere una città in cui vivere in Europa, mi piacerebbe molto Madrid. È molto simile a Buenos Aires". Dichiarazioni prese male dal club anche per il pessimo stato di forma della squadra in quel periodo. Come riporta TyC Sport, approfittando dei due giorni di riposo con il Chelsea, l'argentino è volato però proprio a Madrid per assistere ad un torneo di tennis insieme a Joao Pedro e Cucurella.

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Live Streaming

Vacanza approvata dal Chelsea

Caricamento post Instagram...

La presenza di Enzo Fernandez al Master 1000 non è una novità. Il calciatore vi aveva già assistito nell'ultima edizione, accompagnato sempre da Cucurella più. Il Chelsea ha però approvato questa due giorni in terra spagnola. Il club e Enzo stanno ricostruendo il rapporto di fiducia che si era incrinato dopo le dichiarazioni del calciatore.La società è consapevole che dopo il mondiale Enzo potrebbe non fare ritorno in quel di. Ma, nonostante ciò, la gara dell'argentino col Leeds è stata una partita di un calciatore che non sembra in partenza, anzi, e la dirigenza dei Blues ha deciso di non negargli questa breve fuga.

Vuoi vedere eventi sportivi e calcistici in streaming gratis su Bet365? Clicca qui