Nel momento di massima confusione dirigenziale e sportiva, ecco che il Chelsea porta a casa una delle partite più importanti della stagione. Solo qualche giorno fa si annunciava l'esordio precoce del tecnico inglese Liam Rosenior. L'allenatore usurpato allo Strasburgo in seguito al caos con Enzo Maresca, non ha saputo imporsi nell'indisciplinato spogliatoio blues ed è completamente naufragato negli ultimi due mesi della stagione. 5 sconfitte consecutive con 0 reti in Premier e l'umiliazione nel doppio confronto col PSG (8-2 di totale) hanno convinto la dirigenza a smettere di puntare sul tecnico sotto contratto per altri sei anni. L'unica partita positiva disputata da marzo è stato il facile quarto di finale di FA Cup contro il Port Vale, vinto per 7-0.

LONDRA, INGHILTERRA - 26 APRILE: Vista generale dei giocatori del Leeds United che applaudono i tifosi dopo la semifinale di FA Cup tra Chelsea e Leeds United allo stadio di Wembley il 26 aprile 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

Il compito di oggi del mister ad interim McFarlane era quindi di raggiungere la finale di FA Cup. Un'impresa non impossibile considerando l'avversario. Ad ostacolare l'accesso alla fase finale della competizione nazionale c'era il Leeds United, solida squadra di Premier che sta lottando per la salvezza (nonostante una posizione privilegiata a 40 punti, +6 sul Tottenham).

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Il Chelsea raggiunge la finale di FA Cup

Callum McFarlane ha raggiunto l'obiettivo prefissato con relativa tranquillità. Robert Sanchez ha compiuto solo una grande parata, sul tentativo di Anton Stach. Per il tecnico ad interim si tratta di un'opportunità rara nel mondo del calcio, considerando che i soli Hiddink (2009) e Di Matteo (2012) sono stati in grado di alzare la FA Cup da subentranti.

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A sbloccare e risolvere una partita mai davvero in bilico, ci ha pensato il capitano Enzo Fernandez. Uno dei pretoriani di Enzo Maresca, per cui aveva speso parole di elogio, di critica e di delusione in seguito alla sua partenza dai blues. Con le parole relative al trasferimento a Madrid, il rapporto fra Enzo e il mondo Chelsea si era un po' raffreddato, anche per via di multe ed esclusioni promosse da Rosenior ai danni dell'argentino. Tornato con la fascia da capitano, Enzo Fernandez ha segnato l'1-o (risultato finale del match) grazie ad un buon inserimento su cross invitante di Pedro Neto. L'ultima opportunità di salvare la stagione per il Chelsea sarà dunque il 16 maggio, nella finale contro il Manchester City di Guardiola, in corsa per una clamorosa doppietta. Forse, potrebbe essere anche l'ultima opportunità di Enzo di alzare un altro trofeo con i blues.

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