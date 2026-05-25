La Juventus ha terminato la stagione al sesto posto a quota 69 punti dopo il derby pareggiato ieri con il risultato di 2-2, grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic. Uno dei maggiori limiti rispetto alle passate stagioni è stato sicuramente il ruolo del portiere, con Mattia Perin e Michele Di Gregorio che non si sono dimostrati all'altezza di essere i titolari della Vecchia Signora.

Soprattutto Di Gregorio, che in questa stagione ha commesso vari errori che si sono rivelati decisivi al termine del campionato e molto spesso ha dimostrato insicurezza ed evidenti limiti tecnici. Da qui arriva la decisione della società di puntare su un portiere già pronto e formato per vincere subito: Alisson Becker.

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Juventus-Alisson, i dettagli sulla trattativa

Come riportato da, la Juventus sta cercando di affrettare i tempi e vuole accordarsi il prima possibile con ilper acquistare a titolo definitivo Alisson Becker. Il portiere ha un contratto che lo lega ai Reds fino al, e il suo entourage è costantemente in contatto con la società bianconera per riuscire a trovare un accordo nel tempo più breve.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 14 FEBBRAIO: Alisson Becker del Liverpool festeggia dopo che Mohamed Salah del Liverpool (non in foto) ha segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita del quarto turno di Emirates FA Cup tra Liverpool e Brighton & Hove Albion ad Anfield il 14 febbraio 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Lewis Storey/Getty Images)

La trattativa attualmente sembra in discesa, e potrebbero arrivare delle buone notizia già da oggi, col portiere brasiliano che gradirebbe la capitale piemontese come destinazione credendo al progetto di Luciano Spalletti nonostante la mancata qualificazione in Champions League. Con il Liverpool Alisson ha collezionato 333 presenze, segnando 1 gol e fornendo 3 assist tra tutte le competizioni, riuscendo a vincere da protagonista: 2 Premier League, 2 Coppe di Lega inglese, 1 Coppa d'Inghilterra, 1 Community Shield, 1 Champions League, 1 Supercoppa UEFA e 1 Coppa del Mondo per club.