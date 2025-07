Lorenzo Lucca al Napoli, ora è ufficiale: il comunicato del club

La carriera di Lucca

Nato a Moncalieri, in provincia di Torino, nel 2000, Lucca ha fatto parte di diversi settori giovanili, come quelli del Torino, del Brescia e del Vicenza. Nel 2016, ha esordito in Promozione con l'Atletico Torino e, nell'annata seguente, ha debuttato tra i professionisti col Vicenza in Serie C. Per una stagione e mezza, precisamente da gennaio 2020 fino a giugno 2021, Lucca ha vestito la maglia del Palermo con cui ha segnato 13 reti nella Serie C 2020/2021. Nella stagione successiva, il classe 2000 ha fatto il suo esordio in Serie B col Pisa e, al termine della sua prima stagione in cadetteria, si è trasferito all'Ajax. In Olanda, Lucca ha giocato sia per la Prima Squadra che per la selezione Jong.