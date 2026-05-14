Tra i calciatori di cui si parla spesso in chiave calciomercato figura anche Dusan Vlahović. L'attaccante, infatti, il 30 giugno andrà in scadenza di contratto con la Juventus ed il suo futuro sembra essere lontano dai bianconeri e dalla Serie A. Nei prossimi mesi, quindi, il serbo potrebbe cambiare squadra e scegliere, quindi, dove proseguire la sua carriera calcistica. Intanto, durante un programma radio, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fornito un importante aggiornamento che riguarda proprio il numero 9 della squadra bianconera allenata da Luciano Spalletti.

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Lecce, Italia - 9 maggio 2026: Dusan Vlahovic della Juventus in posa per la foto col premio di "player of the match" dopo la partita di Serie A tra Lecce eJuventus allo Stadio Via del Mare. (Foto di Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Moretto parla di Dusan Vlahović: "Offerto a due big spagnole"

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Durante il programma La Pizarra de Quintana di Radio Marca, Matteo Moretto ha parlato di calciomercato soffermandosi, in maniera particolare, su Vlahović. L'attaccante classe 2000, infatti, sta per andare in scadenza di contratto e ciò significa che la Juve lo perderà a. Le parole del giornalista: "Non c'è ancora un accordo per il rinnovo del contratto del giocatore coi bianconeri. Adesso ancor di più perché la scadenza si sta avvicinando e le parti non hanno ancora trovato un accordo. La Juve sta provando a negoziare lo stipendio e le commissioni. Tuttavia, non è convinta delle richieste del giocatore e di suo padre, che gli fa anche da agente".

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Successivamente, Moretto ha rilasciato la seguente dichiarazione che riguarda l'ex attaccante della Fiorentina: "Delle squadre spagnole lo stanno seguendo. Il calciatore è stato offerto anche ad una big della Liga, ma non si tratta dell'Atlético Madrid". Dopo aver scartato l'opzione Colchoneros, che hanno intenzione di tenere a lungo Julian Alvarez ultimamente accostato al Psg, il noto esperto di calciomercato ha voluto specificare le possibili destinazione di Vlahovic. Le sue parole: "In queste ultime settimane, l'attaccante è stato offerto a Real Madrid e Barcellona".

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