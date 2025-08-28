Segnali positivi col PSG; per l'esterno kosovaro manca l'ok del Lille. Molina non è semplice, il numero 9 serbo può restare

Vincenzo Bellino Redattore 28 agosto - 14:50

Il mercato della Juventus corre contro il tempo: tra trattative aperte, affari complicati e cessioni necessarie, la dirigenza bianconera lavora su più fronti. Alcuni dossier sono caldissimi – come quello di Randal Kolo Muani – altri restano in bilico, da Adrien Rabiot a Dusan Vlahovic, fino a incastri possibili con Nahuel Molina ed Edon Zhegrova. Intanto, sullo sfondo, arrivano piccole boccate d’ossigeno con operazioni minori come quella che ha coinvolto Tiago Djalò.

Kolo Muani: l’assalto decisivo della Juventus — La Juventus non molla l’attaccante francese del PSG. L’ultima proposta, secondo quanto raccolto internamente, prevede un prestito da 5 milioni con obbligo di riscatto fissato a 55 milioni, per un totale di circa 60 milioni. L’ingaggio sarebbe da 7 milioni netti più bonus per cinque anni, cifra che porterebbe l’impegno economico complessivo oltre i 130 milioni. A Torino regna un cauto ottimismo: l’operazione è indipendente dal futuro di Vlahovic, il che significa che Kolo Muani può arrivare anche con il serbo ancora in rosa.

Vlahovic, restare è più semplice.. — Il caso di Dusan Vlahovic è tra i più delicati. La Juventus ha valutato seriamente la sua cessione, ma l’attaccante non ha alcuna intenzione di lasciare Torino senza garanzie di un ingaggio di pari livello rispetto a quello attuale. In meno di due mesi ha già incassato 4 milioni lordi, e sa che rimanendo fino a luglio prossimo – quando potrà liberarsi a parametro zero – avrà la possibilità di chiedere un bonus alla firma molto elevato. Con i suoi 26 anni, un Mondiale alle porte e la vetrina internazionale della Nazionale serba, Vlahovic sa di poter ancora rilanciarsi.

Il Milan e altri club hanno sondato il terreno, ma i costi complessivi – cartellino, stipendio e commissioni – hanno frenato qualsiasi trattativa. Nel frattempo, però, il serbo ha dimostrato carattere: non si è lasciato condizionare dai fischi, è determinato a segnare e a ritagliarsi un ruolo centrale.

Per Vlahovic è essenziale giocare con continuità. Non vuole essere una riserva, ma una prima scelta, anche per preservare il suo posto nella Nazionale serba in vista del Mondiale. Per questo, se non arriverà un’offerta irrinunciabile, non sarebbe affatto sorprendente vederlo ancora protagonista con la maglia bianconera, nonostante la presenza di David e il possibile arrivo di Kolo Muani.

Rabiot non è una priorità — Il centrocampista francese vive una situazione nebulosa. Non è chiaro se lascerà l’OM, ma in caso di addio, il Milan resta il club più interessato in Italia, con Aston Villa e Tottenham alla finestra. La Juventus osserva, ma non sembra per ora tra le priorità del giocatore.

Zhegrova, c'è una prima intesa con la Juventus — Per Edon Zhegrova è corsa a due: Juventus e OM. L’esterno del Lille ha appena ottenuto il passaporto albanese, dettaglio che facilita un suo trasferimento in Francia, dove però l’OM ha già quattro extracomunitari in rosa. Con la Juve l’intesa sul contratto c’è già: 5 anni a 2,5 milioni a salire, mentre il Lille chiede circa 20 milioni, con bonus più complessi. Tutto dipenderà anche dalla partenza di Nicolò Savona (il Nottingham Forest preme), ma l’idea in casa bianconera è di provarci comunque.

Molina, si complica — Il terzino dell’Atletico Madrid è nel mirino da tempo. Dalla Spagna raccontano che l’Atletico sia disposto ad ascoltare offerte, ma solo se arriverà una proposta convincente e soprattutto un sostituto. Juventus resta il club più interessato, anche perché Simeone non considera più urgente la sua permanenza dopo l’addio di Lino. Lo scambio con Nico Gonzalez rimane un’ipotesi concreta, sebbene ad oggi l’argentino non abbia ancora ricevuto offerte ufficiali.

Addio Djalò — Una delle poche certezze arriva dal mercato in uscita: Tiago Djalò è ufficialmente un giocatore del Besiktas. L’operazione porta alla Juve circa 3,5 milioni più 1 di bonus, con una plusvalenza di 1,4 milioni. Numeri modesti, ma considerando che il portoghese ha collezionato appena 16 minuti in un anno e mezzo, il club bianconero può sorridere.