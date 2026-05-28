In vista della prossima stagione, la società brianzola sta studiando nuovi colpi per il mercato estivo
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Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Shira, il Monza sarebbe vicino a chiudere un accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Alexis Kalogeropoulos. Il difensore ellenico è un centrale alto un metro e 87 centimetri e abile nell'utilizzo di entrambi i piedi. Intanto tutte le attenzioni sono rivolte chiaramente al campo. Domani sera giocherà l'ultima partita decisiva della sua stagione contro il Catanzaro e saprà se la prossima stagione giocherà in A o in Serie B, dopodiché potrà continuare a dedicarsi al mercato.
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Monza: l'obiettivo è rinforzare la difesa per il ritorno in Serie AIl profilo che sta seguendo il club brianzolo questa stagione ha disputato 13 presenze di cui 8 da titolare tra campionato, Supercoppa di Grecia e supercoppa ellenica. Le presenze in Champions League invece sono state zero, con il calciatore che non ha avuto la chance di giocare nella massima competizione per club.
Il nome di Alexis Kalogeropoulos è stato accostato più volte al Monza negli ultimi mesi ma adesso le parti sembrano più vicine che mai, con il difensore che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2026.
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Un profilo interessante anche per la nazionale grecaIn questa stagione non ha partecipato alla Champions League ma con la nazionale ha trovato spazio, risultando decisivo in un'occasione. Kalogeropoulos ha già disputato infatti 12 partite ufficiali con la squadra under 21 della Grecia, segnando pure un goal. Secondo Transfermarkt il suo valore si aggira intorno al milione e mezzo di euro ma i margini di crescita ci sono tutti vista l'altezza e la sua abilità di giocare con entrambi i piedi, dote molto richiesta nel calcio moderno.
Se il Monza dovesse terminare il lavoro iniziato con il Catanzaro e strappare il pass per la Serie A, allora potrà dedicarsi completamente al mercato con il difensore greco in cima alla lista dei desideri.
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