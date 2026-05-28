Monza, Gagliardini esulta in faccia a Rabiot: lo juventino reagisce in campo e sui social...

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Shira, il Monza sarebbe vicino a chiudere un accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Alexis Kalogeropoulos. Il difensore ellenico è un centrale alto un metro e 87 centimetri e abile nell'utilizzo di entrambi i piedi. Intanto tutte le attenzioni sono rivolte chiaramente al campo. Domani sera giocherà l'ultima partita decisiva della sua stagione contro il Catanzaro e saprà se la prossima stagione giocherà in A o in Serie B, dopodiché potrà continuare a dedicarsi al mercato.

Bari, Italia – 16 agosto 2025: Marcus Thuram dell’FC Internazionale contrastato da Alexios Kalogeropoulos dell’Olympiacos FC e da Giulian Biancone dell’Olympiacos FC durante l’amichevole precampionato tra FC Internazionale e Olympiacos FC allo Stadio San Nicola, il 16 agosto 2025 a Bari, Italia. (Foto di Mattia Pistoia – Inter/Inter via Getty Images)

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Monza: l'obiettivo è rinforzare la difesa per il ritorno in Serie A

Il profilo che sta seguendo il club brianzolo questa stagione ha disputato. Le presenze in Champions League invece sono state zero, con il calciatore che non ha avuto la chance di giocare nella massima competizione per club.

Il nome di Alexis Kalogeropoulos è stato accostato più volte al Monza negli ultimi mesi ma adesso le parti sembrano più vicine che mai, con il difensore che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2026.

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Un profilo interessante anche per la nazionale greca

In questa stagione non ha partecipato alla Champions League ma con la nazionale ha trovato spazio, risultando decisivo in un'occasione. Kalogeropoulos ha già disputato infatti, segnando pure un goal.ma i margini di crescita ci sono tutti vista l'altezza e la sua abilità di giocare con entrambi i piedi, dote molto richiesta nel calcio moderno.

Se il Monza dovesse terminare il lavoro iniziato con il Catanzaro e strappare il pass per la Serie A, allora potrà dedicarsi completamente al mercato con il difensore greco in cima alla lista dei desideri.

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