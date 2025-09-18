Sarà il continente centro-nord americano l'ultimo scenario per l'otto volte vincitore del Pallone d'Oro?

Samuele Amato Redattore 18 settembre - 14:04

Non si può fare a meno: il calcio sta alla pulga argentina come la vita all'ossigeno. E per l'Inter Miami è difficile privarsi di quel campione con la diez: Lionel Messi. Il capitano albiceleste è il trascinatore della squadra di David Beckham, il quale non vuole certamente lasciare andare via l'ex-Barcellona. Anzi, in queste ore - stando a quanto riportato dall'ESPN - il club e il calciatore sarebbero vicini ad un'intesa per il rinnovo.

Stati Uniti ai piedi di re Messi: così sta guidando l'Inter Miami — Per il campione del mondo argentino, il 2025 si sta rivelando un anno proficuo di gol e giocate. Approdato in MLS (Major League Soccer) nel luglio 2023, Messi si è preso la 10 e il cuore dei tifosi dell'Inter Miami. Un vero e proprio effetto mediatico e che ha poi chiamato a sé altri campioni del calcio europeo ed internazionale. Nell'ultima annata, la Pulce ha giocato 36 partite tra tutte le competizioni, arrivando a segnare ben 28 reti. Un bottino che porta gli Herons in sesta posizione - ma con tre partite in meno rispetto a chi guida la classifica - in lista per partecipare alla fase finale del campionato statunitense.

Per questo, l'Inter Miami non vuole lasciare andare via Messi. E nelle ultime ore, il club della Vice City sta lavorando spedito per il rinnovo del campione albiceleste. Come riportato dall'ESPN, le due parti sarebbero vicine all'accordo definitivo con gli ultimi dettagli sul nuovo contratto.

Messi, in scadenza con l'Inter Miami a fine 2025, sarebbe pronto a firmare per un prolungamento pluriennale. Una scelta che allontanerebbe le voci di una possibile separazione tra giocatore e club, visto che proprio sul capitano degli Herons erano piombati interessi sauditi per portare la pulce nella parte di mondo in cui gioca l'eterno rivale, Cristiano Ronaldo. Uno scenario che non dispiace a nessun appassionato - ma Messi sembra aver deciso: il continente americano potrebbe essere il suo ultimo palcoscenico dell'infinita e leggendaria carriera.