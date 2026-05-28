Mauricio Pochettino potrebbe allenare il Milan. All'esonero di Massimiliano Allegri, oltre a quelli di quasi tutto il board manageriale - eccezion fatta per Ibrahimovic e Calvelli -, non ha ancora fatto seguito la scelta legata al sostituto. Tante le voci che si rincorrono, ma adesso si fa largo quella legata all'ex Tottenham.

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Pochettino al Milan? La situazione

Stando a quanto riferito dal portale britannico The Athletic, il Milan sta seriamente ponderando l'opzione Mauricio Pochettino per la sua panchina. Se l'ormai exsembra vicinissimo ai rivali del Napoli, il Milan potrebbe ora puntare un allenatore straniero. Dopo la pista Italiano, che s'è liberato dal Bologna ufficialmente ed è stato sondato anche dagli azzurri, i rossoneri stanno vagliando alternative. Negli ultimi giorni pareva molto vicino, tecnico che ha sorpreso alla guida del Bournemouth in Premier League.

LONDRA, INGHILTERRA - 09 GIUGNO: Mauricio Pochettino, allenatore del World XI, saluta i tifosi prima del Soccer Aid for UNICEF 2024 a Stamford Bridge il 09 giugno 2024 a Londra, Inghilterra. (Foto di Henry Browne/Getty Images)

Nonostante l'approccio concreto, Iraola è parso incerto da subito e anche il suo nome sembra essersi raffreddato. Così si sta facendo largo l'opzione che porta all'attuale Commissario Tecnico degli Stati Uniti d'America. Sebbene, infatti, resti legato a questa Selezione e la guiderà certamente al Mondiale, il suo futuro è sospeso. Il tecnico argentino beneficia di un contratto che scadrà proprio al termine della rassegna intercontinentale e, dopo la stessa, nessuna ipotesi può essere esclusa. Proprio in Inghilterra rilanciano questa opzione per il futuro eventuale del Milan, convinti che la scorsa settimana ci sia già stato un incontro formale tra le parti.

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Dopo una carriera da difensore, tra le altre, aled Espanyol, Mauricio Pochettino vanta un buon curriculum anche da guida tecnica. Difatti oltre ad aver allenato le due squadre citate di cui è stato rappresentante come calciatore, è stato riferimento anche al Southampton, Tottenham e. Dal settembre 2024 è subentrato ufficialmente a Gregg Berhalter nelle vesti di CT degli USA.

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