Milan: il punto sul mercato e le strategie per la rosa di Allegri

Uno sguardo complessivo sulla squadra meneghina: i rossoneri possono migliorarsi con nuovi innesti e ben mirati per dare più strumenti al tecnico livornese?

A pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale, il Milan valuta le ultime mosse per bilanciare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L'analisi dei reparti evidenzia un gruppo complessivamente solido e numericamente completo; dove la necessità di intervenire non è dettata dall'urgenza, ma dalla possibilità di cogliere opportunità mirate per elevare il tasso qualitativo delle alternative. Mentre i titolari offrono garanzie assolute in ogni zona del campo, la dirigenza del Milan riflette se anticipare alcuni investimenti estivi o restare così fino a giugno, mantenendo intatti gli equilibri raggiunti. Per scoprire nel dettaglio l'analisi ruolo per ruolo e tutte le possibili mosse dei rossoneri. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>