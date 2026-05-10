Mourinho non scioglie le riserve sul suo futuro e continua a tenere tutti in attesa. L’allenatore del Benfica, indicato tra i possibili candidati per la panchina del Real Madrid, ha chiarito in conferenza stampa di non aver avuto alcun contatto con il club spagnolo. Il tecnico portoghese ha ribadito di essere concentrato esclusivamente sulla stagione in corso e che ogni discorso sul futuro sarà rimandato a dopo l’ultima partita. Mourinho ha inoltre sottolineato come, nel calcio, le trattative siano sempre gestite dai club e non dai singoli allenatori. Solo al termine del campionato, ha spiegato, sarà libero di valutare eventuali proposte e aprire nuovi scenari.

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🚨🗣️ José Mourinho on the Real Madrid reports:



"I haven't had any contact neither with the president nor with important people from Real Madrid."



"Until the last League match I won't have it. Afterwards there will be a week in which I'll have freedom to talk to whoever I… pic.twitter.com/CeIHCejzLh — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 10, 2026

Mourinho e il futuro: “Niente Real Madrid, ora penso solo al Benfica”

Mourinho continua a rinviare ogni discorso sul proprio futuro, mantenendo alta l’attenzione attorno al suo nome. L’allenatore del Benfica, tra i profili accostati con insistenza al Real Madrid per la prossima stagione, ha voluto chiarire la propria posizione in conferenza stampa, spegnendo sul nascere le indiscrezioni su possibili contatti già avviati. “Per il momento non ho parlato con nessuno del club e non lo farò fino alla fine della stagione”, ha spiegato il tecnico portoghese, sottolineando come la gestione delle trattative nel calcio sia sempre prerogativa delle società e non degli allenatori. “Non sono i giocatori o gli allenatori a decidere, ma i club che avviano eventuali procedure”, ha aggiunto.

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Mourinho ha poi smentito in maniera netta ogni contatto con la dirigenza madridista: “Si continua a parlare del Real Madrid, ma io sto evitando l’argomento. Non ho avuto alcun contatto con il presidente né con altri dirigenti”. Il tecnico ha anche indicato una tempistica precisa per il suo futuro: solo dopo l’ultima gara di campionato contro l’Estoril sarà disponibile ad ascoltare eventuali proposte. “Poi ci sarà una finestra di una settimana in cui sarò libero di parlare con chiunque ritenga opportuno, ma fino ad allora tutto ciò che circola è solo speculazione”, ha concluso. Un messaggio chiaro: il presente resta il Benfica, il futuro ancora tutto da scrivere.

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