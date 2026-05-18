Lo Special One rivuole Rashford: dopo aver lavorato insieme al Manchester United, Mourinho spinge per portare l'inglese in maglia Blancos

Alex Bianchi
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José Mourinho torna sulla panchina del Real Madrid dopo oltre dieci anni e il suo mercato per rialzare i Blancos è già iniziato. Lo Special One, come riporta The Indipendent, sarebbe fortemente interessato a Marcus Rashford, attaccante inglese attualmente in prestito al Barcellona e con il quale i rapporti restano ottimi dai tempi del Manchester United.

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Rashford, il prestito al Barcellona e il rapporto con Mourinho

Marcus Rashford, reduce da una buona stagione con il Barcellona, resta uno dei profili più discussi del mercato europeo e il suo futuro in maglia blaugrana non è stato ancora delineato. Sempre secondo quanto riporta il quotidiano, il Barcellona dovrà decidere entro il prossimo 15 giugno se riscattare l'attaccante dal Manchester United per la cifra pattuita di circa 30 milioni di euro. Proprio per questo, sarebbe pronto ad irrompere proprio il Real Madrid con lo stesso Mourinho in prima fila per riprendersi il giocatore, facendo leva sui rapporti rimasti intatti.

Lo Special One si è ritrovato più volte a parlare di Rashford in più occasioni durante la sua avventura alla guida dei Red Devils, elogiandolo sia come calciatore che come persona: "È un ragazzo fantastico e devoto al calcio. Lavora duro tutti i giorni e spesso si allena anche dopo le sedute." Sotto la sua supervisione, nelle stagioni 2016/17 e 2017/18, l'inglese ha segnato 23 gol complessivi.

Manchester United v Swansea City - Premier League
MANCHESTER, INGHILTERRA - 30 APRILE 2017: Marcus Rashford e l'allenatore Jose Mourinho durante la gara tra Manchester United e Swansea City all'Old Trafford. (Foto di Jan Kruger/Getty Images)

Rashford, la sua stagione in blaugrana e la sua priorità

Con 14 gol e 11 assist in stagione al Barcellona, Rashford ha vissuto un'annata ottima seppur spesso con un minutaggio ridotto, ma la concorrenza offensiva non gli ha impedito di collezionare numeri più che positivi anche da riserva. Il Barcellona non ha ancora preso una decisione in merito al suo futuro, ma certamente il calciatore ha mostrato tutta la sua qualità.

In annate complicate a Londra sponda United, l'inglese aveva bisogno di ritrovare fiducia da parte di un ambiente vincente come quello blaugrana e perciò, seppur ci sia l'interesse e la tentazione di tornare a lavorare con Mourinho, almeno per ora la priorità del calciatore è proprio verso il Barcellona. Rashford resta perciò in attesa e se un occhio lo riserva al proprio ex tecnico, l'altro è concentrato sul Barça.

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