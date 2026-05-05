Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Arrivato a Napoli in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United quest'estate, Rasmus Højlund è diventato la punta preferita da Antonio Conte. Classe 2003, Con la maglia azzurra ha giocato 30 partite in questa stagione, segnando 10 gol e fornendo 3 assist. È stata una perfetta alternativa a Romelu Lukaku, infortunato per quasi tutta la stagione: una punta fisica e molto forte sia spalle alla porta che in profondità, sempre pronto ad avventarsi sui passaggi lunghi dei compagni.

Anche in Champions League ha racimolato 7 presenze, tutte partendo dal primo minuto, riuscendo a segnare 3 gol rispettivamente contro Sporting Lisbona (doppietta decisiva) e Chelsea nella sconfitta esterna.

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NAPOLI, ITALIA - 01 OTTOBRE: Rasmus Højlund premiato come migliore in campo dopo la partita della seconda giornata della fase a campionato della UEFA Champions League 2025/26 tra SSC Napoli e Sporting Clube de Portugal allo Stadio Diego Armando Maradona il 01 ottobre 2025 a Napoli, Italia. (Foto di SSC NAPOLI via Getty Images)

Cosa manca per il riscatto di Rasmus Højlund?

Manca veramente poco al suo riscatto: arrivato in prestito quest'estate, il Napoli è pronto a pagare per il suo riscatto che sarà possibile quando la matematica dirà Champions League per i partenopei. Come riporta Sportmediaset, il Napoli sborserà al Manchester United circaal raggiungimento della qualificazione nella coppa europea più prestigiosa di tutte.

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L'attaccante danese ex Atalanta non trova il gol da marzo, precisamente dalla sfida contro il Lecce terminata per 2-1 grazie a una sua rete arrivata all'inizio del secondo tempo su assist di Matteo Politano. Da quel momento è riuscito a fornire un solo assist nella sfida esterna contro il Parma, ma giocando comunque buone partite come quella nel 4-0 contro la Cremonese.