Ci siamo quasi per il riscatto di Rasmus Højlund da parte del Napoli, l'attaccante verrà a costare 44 milioni di euro ai partenopei
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Arrivato a Napoli in prestito con diritto di riscatto dal Manchester United quest'estate, Rasmus Højlund è diventato la punta preferita da Antonio Conte. Classe 2003, Con la maglia azzurra ha giocato 30 partite in questa stagione, segnando 10 gol e fornendo 3 assist. È stata una perfetta alternativa a Romelu Lukaku, infortunato per quasi tutta la stagione: una punta fisica e molto forte sia spalle alla porta che in profondità, sempre pronto ad avventarsi sui passaggi lunghi dei compagni.
Anche in Champions League ha racimolato 7 presenze, tutte partendo dal primo minuto, riuscendo a segnare 3 gol rispettivamente contro Sporting Lisbona (doppietta decisiva) e Chelsea nella sconfitta esterna.
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Cosa manca per il riscatto di Rasmus Højlund?Manca veramente poco al suo riscatto: arrivato in prestito quest'estate, il Napoli è pronto a pagare per il suo riscatto che sarà possibile quando la matematica dirà Champions League per i partenopei. Come riporta Sportmediaset, il Napoli sborserà al Manchester United circa 44 milioni di euro al raggiungimento della qualificazione nella coppa europea più prestigiosa di tutte.
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L'attaccante danese ex Atalanta non trova il gol da marzo, precisamente dalla sfida contro il Lecce terminata per 2-1 grazie a una sua rete arrivata all'inizio del secondo tempo su assist di Matteo Politano. Da quel momento è riuscito a fornire un solo assist nella sfida esterna contro il Parma, ma giocando comunque buone partite come quella nel 4-0 contro la Cremonese.
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