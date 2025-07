Nottingham Forest, adesso è ufficiale: arriva Dan Ndoye dal Bologna

Il gioiello ex rossoblù sceglie la Premier League rifiutando il lungo corteggiamento del Napoli, pronto per un nuovo capitolo della sua carriera

Giammarco Probo 31 luglio 2025 (modifica il 31 luglio 2025 | 16:20)

Dopo l'esperienza di due anni in Serie A con il Bologna, Dan Ndoye ha deciso ufficialmente di cambiare casacca. La sua avventura con i rossoblù si è conclusa, ma soltanto qualche ora fa è arrivata l'ufficialità del suo trasferimento: l'ala svizzera classe 2000 è un nuovo giocatore del Nottingham Forest. L'ex Bologna ha firmato un contratto quinquennale con la squadra inglese per una cifra intorno ai 40 milioni di euro che entrano nelle casse del Bologna di Italiano, tesoretto molto importante da investire per cercare subito un erede prima dell'inizio del campionato.

Un'annata importante per Ndoye con il Bologna prima di cambiare aria — Questa annata è stata molto importante per Ndoye con belle prestazioni ma soprattutto segnando il gol in Coppa Italia in finale contro il Milan, regalando al Bologna il primo trofeo importante dopo 50 anni. Il ventiquattrenne ha anche giocato tutte le otto partite di Champions League con la casacca rossoblù, disputando 41 partite in tutta la stagione e segnando nove gol e collezionato 6 assist in Serie A. Poi, la decisione di cambiare aria fino a scegliere la blasonata Premier League.

Il giocatore al momento della firma con il Nottingham si è esposto così: "Sono davvero felice di aver firmato per il club. È un periodo davvero emozionante al Forest e ho capito subito di voler far parte del progetto. È una squadra davvero ambiziosa con una storia fantastica e non vedo l'ora di iniziare". Oltre Ndoye, il Chief Football Officer, Ross Wilson, ha aggiunto: "Dan è un'entusiasmante nuova aggiunta alla nostra squadra e un giocatore che seguiamo da vicino da molto tempo. Siamo lieti che si unisca al Nottingham Forest e continui il suo ambizioso percorso qui con noi".

Ndoye, dal possibile trasferimento al Napoli all'ufficialità al Nottingham Forest — Il gioiello ex Bologna prima di trasferirsi ufficialmente al Nottingham Forest, era un obiettivo serio del Napoli di Antonio Conte. L'ex allenatore di Juventus e Inter vedeva in Ndoye il rinforzo giusto sulla fascia per riconfermarsi in ottica scudetto anche quest'anno. Si è trattata di una trattativa lunga tra Napoli e Bologna, cercando un accordo da ambo le parti ma il Nottingham Forrest si è inserito al rilancio, convincendo sia il calciatore che la società felsinea.

La cifra pattuita è di 40 milioni di euro, pari a quella richiesta dal Bologna stesso, con la squadra emiliana che ha deciso di accettare ufficialmente abbandonando così la trattativa con la squadra azzurra di Conte e continuare quella inglese proseguendo fino alla fumata bianca e all'ufficialità giunta oggi. Un nuovo capitolo per un calciatore molto talentuoso che ha scelto la Premier per la definitiva consacrazione.