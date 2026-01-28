Dopo 7 anni il brasiliano torna a vestire la maglia del club dove è cresciuto e da dove ha spiccato il grande salto nel calcio europeo

Mattia Celio Redattore 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 17:02)

Lucas Paquetà torna a casa, in Brasile. L'ex giocatore del Milan lascia ufficialmente il West Ham e la Premier League per vestire, di nuovo, la maglia del Flamengo, la squadra che lo ha lanciato nel calcio dei grandi e nella quale aveva militato dal 2015 al 2019. La partenza per il Brasile è in programma in giornata. Il classe '97 lascia così gli Hammers dopo 4 stagioni, 139 presenze e 23 reti. I dettagli del trasferimento.

Paquetà, è fatta: l'ex Milan torna a vestire la maglia del Flamengo. Trasferimento da record — Dal rossonero del Milan a quello del Flamengo. Di nuovo. Lucas Paquetà, infatti, è da oggi ufficialmente un nuovo giocatore dei Mengão. L'affare che ha riportato il classe '97 alla corte di Filipe Luis si è chiusa sulla cifra di 42 milioni di euro. Un prezzo record nella storia del Flamengo e del calcio brasiliano, perché mai prima d'ora club aveva speso così tanto per il cartellino di un calciatore.

Prima di vestire la maglia del West Ham, dove è arrivato nell'estate 2022, il 28enne aveva prima militato nel Milan e nel Lione ed ora, dopo 7 anni in Europa, fa ritorno nel calcio carioca. Una grande soddisfazione per l'attaccante, ormai da tempo desideroso di lasciare gli Hammers dopo che nelle ultime partite Nuno Espirito Santo gli aveva concesso poco minutaggio.

Secondo una fonte vicina al trasferimento, il Flamengo dovrebbe pagare il prezzo del cartellino del giocatore a rate fino al 2028, in modo da avere fondi disponibili per altre trattative. Il precedente record di trasferimento per un club brasiliano, inoltre, era detenuto dal Cruzeiro, quando aveva acquistato Gerson dallo Zenit San Pietroburgo per 27 milioni di euro, seguito dal ritorno di Vitor Roque al Palmeiras dal Barcellona per 25 milioni.

Se tutto dovesse andare bene Paquetà dovrebbe mettersi subito a disposizione della squadra già dalla prossima partita, ovvero la finale della Supercoppa brasiliana contro il Corinthians. Subito una grande opportunità per festeggiare il suo ritorno nel migliore dei modi: con un nuovo trofeo in bacheca.