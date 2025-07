Psg, Skriniar in Turchia: la priorità è il rinnovo di Donnarumma

Psg, sfoltire la rosa e prolungare il rapporto professionale con Gigi Donnarumma: sono queste le priorità del mercato del club parigino

Vincenzo Bellino Redattore 17 luglio - 15:53

Quella conclusasi lo scorso sabato è stata una stagione straordinaria per il Psg, quasi perfetta. I parigini sono riusciti finalmente a conquistare la prima Champions League della loro storia, umiliando in finale l'Inter di Simone Inzaghi (5-0), che ha permesso alla squadra di Luis Enrique di mettere in bacheca il Triplete, in virtù dei successi in Ligue 1 e della Coppa di Francia. A ciò si aggiunge la Supercoppa di Francia, ma non il Mondiale per Club, perso in finale contro il Chelsea, l'unica nota dolente di una cavalcata impressionante.

"Vincere è difficile, rivincere è difficilissimo". Per dare continuità agli importanti risultati raccolti recentemente, la dirigenza del club Campione di Francia e d'Europa in carica sarebbe già al lavoro per perfezionare la rosa di Luis Enrique e liberarsi di quei profili che non rientrano nei piani dell'ex allenatore di Roma, Barcellona e della Nazionale spagnola. Tra questi ci sono anche i vari Skriniar, Gonçalo Ramos, Lee Kang-In e Lucas Hernandez. Oltre alle cessioni, la priorità riguarda però il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma.

Psg, priorità a Donnarumma — Arrivato dal Milan a parametro zero nell'agosto del 2021, Gianluigi Donnarumma ha collezionato ad oggi 161 presenze con la maglia del Psg, con un bilancio di 156 reti subite e 56 clean sheet. Campione d'Europa in carica per la seconda volta (nel 2021 aveva vinto l'Europeo con l'Italia), prima volta con un club; 4 campionati francesi, 2 Supercoppe, 3 Coppe di Francia e un contratto che andrà in scadenza al termine della prossima stagione (30 giugno 2026).

Il desiderio del club transalpino è di estendere il rapporto professionale col portiere della Nazionale italiana, ma lontano dall'ombra della Tour Eiffel sono accesi i riflettori di diversi club d'Europa. Manchester City, Bayern Monaco, senza dimenticare Chelsea e Real Madrid. La Serie A guarda interessata alla finestra, anche se un ingaggio da 13-15 milioni di euro al momento è fuori portata anche per i top club del Bel Paese.

Al termine del trionfo in Champions, il numero uno azzurro era stato chiaro: "Non so quale sarà il mio futuro...". Anche se prima del match di qualificazione ai prossimi Mondiali con la Norvegia, aveva lasciato intendere di voler dare priorità al Psg: "Pronto a tutto, ma priorità al Psg". Sulla stessa lunghezza d'onda dell'estremo difensore originario di Castellamare di Stabia, Enzo Raiola: "Siamo in pieno dialogo con il PSG per il rinnovo. È normale che trattative di questo tipo richiedano tempo, soprattutto quando si parla di un portiere di questo livello. Abbiamo fiducia".

Skriniar-Fenerbahce, ci siamo — Il rinnovo di Donnarumma rappresenterebbe il vero colpo da novanta del calciomercato estivo del Psg, visto che la rosa di Luis Enrique ha dato dimostrazione di essere ben fornita. Lo scorso gennaio è arrivato Kvaratskhelia, la scorsa estate Douè e poi la ri-valorizzazione di Dembelè sono stati fondamentali nei successi raccolti nell'ultima stagione. Ecco perchè adesso bisognerà sfoltire la rosa, a cominciare da Skriniar che, secondo fonti interne alla redazione, sarebbe vicino ad un trasferimento a titolo definitivo al Fenerbahce.

Due annate da dimenticare per l'ex difensore slovacco dell'Inter. 29 presenze nella prima stagione senza lasciare il segno, poi 5 gettoni da agosto 2024 a gennaio 2025 prima del prestito al Fenerbahce che ora vorrebbe riportarlo in Turchia a titolo definitivo. Trattativa a buon punto, in fase avanzata, chiusura che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Oltre a Skriniar sarebbero con la valigia in mano anche i vari Gonçalo Ramos, tempo fa accostato anche alla Juventus, di recente all'Atalanta dopo l'addio di Retegui; Lucas Hernandez, fratello di Theo, e Lee Kang-In. In entrata piace llja Zabarnyj, calciatore ucraino e difensore del Bournemouth, classe 2002.