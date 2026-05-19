I Blancos continuano ad avere un diritto di recompra sul centrale del Napoli: la stagione straordinaria con il Villarreal può farlo ritornare in una big
Rafa Marin non ci ha pensato due volte: ecco il Zambombazo! Il gol da 70 metri!
A 24 anni appena compiuti, Rafa Marin chiude una stagione importante per la propria crescita professionale. L’esperienza in prestito al Villarreal gli ha permesso di ritagliarsi un ruolo centrale nelle scelte di Marcelino García Toral, accumulando continuità e minutaggio in una squadra qualificata alla prossima Champions League. Sul suo futuro restano aperti diversi scenari: il Napoli segue con soddisfazione i progressi del difensore, mentre il Villarreal valuta la possibilità di trattenerlo. In ogni caso, il Real Madrid continua ad avere un ruolo determinante, considerando gli accordi fissati al momento del trasferimento e la necessità di eventuali nuove trattative tra le parti.
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Rafa Marin, stagione da urlo: ma il futuro è in mano ai blancosIl futuro di Rafa Marin dipenderà anche dalle mosse del Real Madrid, che conserva alcuni diritti concordati al momento della cessione al Napoli nel 2024. Il club spagnolo, infatti, può ancora incidere sulle prossime decisioni legate al difensore grazie alle clausole inserite nell’operazione e ai meccanismi di recompra previsti nelle prossime finestre di mercato. Intanto il Napoli guarda con grande fiducia alla crescita del centrale, reduce da una stagione positiva che gli ha permesso di maturare esperienza e continuità dopo le difficoltà iniziali. I suoi progressi hanno convinto l’ambiente azzurro e attirano attenzione anche in Spagna, soprattutto considerando la necessità dei blancos di rinforzare il reparto arretrato.
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La stagione di Rafa Marín al Villarreal ha rappresentato una svolta importante nel suo percorso di crescita. Dopo il poco spazio trovato al Napoli nella prima parte della sua esperienza italiana, il centrale spagnolo ha ritrovato continuità e fiducia in Liga, diventando una pedina affidabile della retroguardia di Marcelino. Le numerose presenze stagionali e il rendimento convincente hanno rilanciato le sue quotazioni anche in vista del prossimo mercato estivo. Il Villarreal sta valutando la possibilità di trattenerlo a titolo definitivo, mentre il Napoli segue con attenzione i suoi progressi ed è soddisfatto dell’evoluzione del difensore. Sullo sfondo resta però il Real Madrid, che mantiene clausole di recompra e continua ad avere un ruolo centrale nelle decisioni sul futuro del giocatore.
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