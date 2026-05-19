A 24 anni appena compiuti, Rafa Marin chiude una stagione importante per la propria crescita professionale. L’esperienza in prestito al Villarreal gli ha permesso di ritagliarsi un ruolo centrale nelle scelte di Marcelino García Toral, accumulando continuità e minutaggio in una squadra qualificata alla prossima Champions League. Sul suo futuro restano aperti diversi scenari: il Napoli segue con soddisfazione i progressi del difensore, mentre il Villarreal valuta la possibilità di trattenerlo. In ogni caso, il Real Madrid continua ad avere un ruolo determinante, considerando gli accordi fissati al momento del trasferimento e la necessità di eventuali nuove trattative tra le parti.

VILLARREAL, SPAGNA - 24 AGOSTO: Rafa Marín del Villareal segna il terzo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Villarreal CF e Girona FC allo Stadio de la Ceramica il 24 agosto 2025 a Villarreal, Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

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Rafa Marin, stagione da urlo: ma il futuro è in mano ai blancos

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Il futuro didipenderà anche dalle mosse delche conserva alcuni diritti concordati al momento della cessione alnel 2024. Il club spagnolo, infatti, può ancora incidere sulle prossime decisioni legate al difensore grazie alle clausole inserite nell’operazione e ai meccanismi di recompra previsti nelle prossime finestre di mercato. Intanto ilguarda con grande fiducia alla crescita del centrale, reduce da una stagione positiva che gli ha permesso di maturare esperienza e continuità dopo le difficoltà iniziali. I suoi progressi hanno convinto l’ambiente azzurro e attirano attenzione anche in Spagna, soprattutto considerando la necessità dei blancos di rinforzare il reparto arretrato.La stagione dialha rappresentato una svolta importante nel suo percorso di crescita. Dopo il poco spazio trovato alnella prima parte della sua esperienza italiana, il centrale spagnolo ha ritrovato continuità e fiducia in, diventando una pedina affidabile della retroguardia di. Le numerose presenze stagionali e il rendimento convincente hanno rilanciato le sue quotazioni anche in vista del prossimo mercato estivo. Ilsta valutando la possibilità di trattenerlo a titolo definitivo, mentre ilsegue con attenzione i suoi progressi ed è soddisfatto dell’evoluzione del difensore. Sullo sfondo resta però il, che mantiene clausole di recompra e continua ad avere un ruolo centrale nelle decisioni sul futuro del giocatore.

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