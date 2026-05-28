L'entusiasmo per la storica vittoria in Conference League contro il Rayo Vallecano non frena in alcun modo la programmazione del Crystal Palace. Il nodo principale da sciogliere per i londinesi è la panchina, dopo la decisione di Oliver Glasner di lasciare il club senza alcun ripensamento. Secondo quanto riportato da BBC Sports, il grande favorito per raccogliere l'eredità a Selhurst Park è Andoni Iraola. La dirigenza ha inviato una proposta ufficiale all'allenatore spagnolo, reduce dall'esperienza al Bournemouth. Il club attende una sua risposta entro la fine del fine settimana, promettendo al tecnico una forte influenza sulle future operazioni di mercato pur di convincerlo ad accettare l'incarico.

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Il piano B: da Lampard agli altri profili in lizza

Nonostante l'importante, la lunga attesa per la risposta diha generato scetticismo all'interno della dirigenza. Per non farsi trovare impreparato, il club ha studiato un solido piano B. Tra le alternative più calde spicca il nome di Frank, tecnico molto apprezzato ai piani alti della società. Liberarlo dal contratto con ilrappresenta un piccolo ostacolo, ma a Londra filtra ottimismo sulla fattibilità dell'operazione. La lista dei candidati per il ruolo di head coach comprende anche profili importanti e competitivi come Kieran, Pierre, Seane Thomas

NOTTINGHAM, INGHILTERRA - 24 MAGGIO: Andoni Iraola, allenatore dell'AFC Bournemouth, saluta i tifosi dopo la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Bournemouth al City Ground il 24 maggio 2026 a Nottingham, Inghilterra. (Foto di Matthew Lewis/Getty Images)

Il mercato in uscita: sirene per Wharton, Canvot e Mateta

Crystal Palace expect formal decision from Andoni Iraola in coming days after making proposal to Spaniard to become new head coach. Frank Lampard an option if Iraola declines. https://t.co/XbEMAYsp41 — Sami Mokbel (@SamiMokbel_BBC) May 28, 2026

Ildovrà poi affrontare un mercato estivo complesso, provando a trattenere i propri talenti dopo gli addii passati di. I riflettori sono tutti su Adaml'ottima prestazione in finale ha scatenato l'interesse di. Il club proverà a blindarlo con un rinnovo contrattuale. Attenzione anche in difesa, dove il promettente Jaydeeè finito nel radar del. In attacco, infine, il futuro diresta in bilico dopo il mancato passaggio al, ma la dirigenza si è cautelata investendo 48 milioni di sterline per Jorgen

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