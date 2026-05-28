Il Crystal Palace cerca l'erede di Glasner. Offerta a Iraola, Lampard l'alternativa. Sul mercato le big puntano Wharton, mentre Canvot piace al PSG
Che festa al Selhurst Park! I tifosi del Crystal Palace ballano dopo la vittoria della Conference
L'entusiasmo per la storica vittoria in Conference League contro il Rayo Vallecano non frena in alcun modo la programmazione del Crystal Palace. Il nodo principale da sciogliere per i londinesi è la panchina, dopo la decisione di Oliver Glasner di lasciare il club senza alcun ripensamento. Secondo quanto riportato da BBC Sports, il grande favorito per raccogliere l'eredità a Selhurst Park è Andoni Iraola. La dirigenza ha inviato una proposta ufficiale all'allenatore spagnolo, reduce dall'esperienza al Bournemouth. Il club attende una sua risposta entro la fine del fine settimana, promettendo al tecnico una forte influenza sulle future operazioni di mercato pur di convincerlo ad accettare l'incarico.
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Il piano B: da Lampard agli altri profili in lizzaNonostante l'importante offerta, la lunga attesa per la risposta di Iraola ha generato scetticismo all'interno della dirigenza. Per non farsi trovare impreparato, il club ha studiato un solido piano B. Tra le alternative più calde spicca il nome di Frank Lampard, tecnico molto apprezzato ai piani alti della società. Liberarlo dal contratto con il Coventry rappresenta un piccolo ostacolo, ma a Londra filtra ottimismo sulla fattibilità dell'operazione. La lista dei candidati per il ruolo di head coach comprende anche profili importanti e competitivi come Kieran McKenna, Pierre Sage, Sean Dyche e Thomas Frank.
Il mercato in uscita: sirene per Wharton, Canvot e MatetaIl Crystal Palace dovrà poi affrontare un mercato estivo complesso, provando a trattenere i propri talenti dopo gli addii passati di Olise, Eze e Guehi. I riflettori sono tutti su Adam Wharton, l'ottima prestazione in finale ha scatenato l'interesse di Liverpool e Manchester United. Il club proverà a blindarlo con un rinnovo contrattuale. Attenzione anche in difesa, dove il promettente Jaydee Canvot è finito nel radar del PSG. In attacco, infine, il futuro di Mateta resta in bilico dopo il mancato passaggio al Milan, ma la dirigenza si è cautelata investendo 48 milioni di sterline per Jorgen Strand Larsen.
Crystal Palace expect formal decision from Andoni Iraola in coming days after making proposal to Spaniard to become new head coach. Frank Lampard an option if Iraola declines. https://t.co/XbEMAYsp41— Sami Mokbel (@SamiMokbel_BBC) May 28, 2026
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