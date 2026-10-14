Dopo l'ingaggio di Dani Carvajal e l'interesse per Parejo, i madrileni ora puntano l'inglese, il cui principale ostacolo è il suo stipendio

Mattia Celio
Borussia Dortmund v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League Round of 16: First Leg

Dortmund, l'estate di Haaland: canta Bob Marley in allenamento ed esalta i gol di Moukoko

Dopo Dani Carvajal il Getafe sembra intenzionato a tentare un nuovo grande colpo di mercato. Come riporta Mundo Deportivo, il club madrileno avrebbe messo nel mirino Jardon Sancho. Il giocatore è attualmente svincolato e dunque, secondo il regolamento, può trovare una nuova sistemazione in qualsiasi momento. L'eventuale arrivo dell'ex Borussia Dortmund porterebbe molta qualità all'organico degli Azulones, ma la trattativa non sarà semplice.

Sancho, l'ultima bomba del Getafe: il problema è lo stipendio

Il Getafe sembra davvero volere regalare ai propri tifosi un altro colpo da 90. Dopo aver portato Dani Carvajal alla corte di José Bordalás, gli Azulones sembrano intenzionati a portare in Spagna anche Jardon Sancho. Non certo un nome qualsiasi nel panorama calcistico. L'esterno inglese, in grado di giocare su entrambe le fasce, è un giocatore che Bordalás ammira molto per la sua abilità nel dribbling e la sua capacità di gestire i passaggi nell'uno contro uno. Tuttavia, si dovranno studiare diverse opzioni perché la trattativa presenta un'insidia non da poco: il suo stipendio.
gettyimages-2175297695-594x594
Caricamento post Instagram...
L'inglese, infatti, in tutti i club in cui ha militato ha sempre preso non meno di 4 milioni all'anno. Una cifra che al momento il Getafe non può certo permettersi. L'unico modo per rendere fattibile l'arrivo del classe 2000 sarebbe quello di trovare un margine di manovra nel tetto salariale. In tal senso, la possibilità di ottenere un congedo medico di lunga durata a causa dell'infortunio di Juanmi potrebbe contribuire a liberare spazio, anche se difficilmente potrebbe garantire l'ingaggio dell'inglese.

Sancho
BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 22 MARZO: Jadon Sancho del Villa osserva il gioco durante la partita di Premier League tra Aston Villa e West Ham United al Villa Park, il 22 marzo 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Si prevede che le trattative proseguiranno, con il club alla ricerca di una soluzione creativa per colmare il divario tra la propria offerta e le richieste del giocatore. Questa potrebbe prevedere bonus legati alle prestazioni o un accordo a breve termine che soddisfi entrambe le parti. Il Getafe spera che la voglia di Sancho di tornare in campo porti ad un compromesso sulle sue condizioni personali, facilitando così il trasferimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti