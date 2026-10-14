Dopo l'ingaggio di Dani Carvajal e l'interesse per Parejo, i madrileni ora puntano l'inglese, il cui principale ostacolo è il suo stipendio
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Dopo Dani Carvajal il Getafe sembra intenzionato a tentare un nuovo grande colpo di mercato. Come riporta Mundo Deportivo, il club madrileno avrebbe messo nel mirino Jardon Sancho. Il giocatore è attualmente svincolato e dunque, secondo il regolamento, può trovare una nuova sistemazione in qualsiasi momento. L'eventuale arrivo dell'ex Borussia Dortmund porterebbe molta qualità all'organico degli Azulones, ma la trattativa non sarà semplice.
Sancho, l'ultima bomba del Getafe: il problema è lo stipendioIl Getafe sembra davvero volere regalare ai propri tifosi un altro colpo da 90. Dopo aver portato Dani Carvajal alla corte di José Bordalás, gli Azulones sembrano intenzionati a portare in Spagna anche Jardon Sancho. Non certo un nome qualsiasi nel panorama calcistico. L'esterno inglese, in grado di giocare su entrambe le fasce, è un giocatore che Bordalás ammira molto per la sua abilità nel dribbling e la sua capacità di gestire i passaggi nell'uno contro uno. Tuttavia, si dovranno studiare diverse opzioni perché la trattativa presenta un'insidia non da poco: il suo stipendio.
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Si prevede che le trattative proseguiranno, con il club alla ricerca di una soluzione creativa per colmare il divario tra la propria offerta e le richieste del giocatore. Questa potrebbe prevedere bonus legati alle prestazioni o un accordo a breve termine che soddisfi entrambe le parti. Il Getafe spera che la voglia di Sancho di tornare in campo porti ad un compromesso sulle sue condizioni personali, facilitando così il trasferimento.
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