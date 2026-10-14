Dopo Dani Carvajal il Getafe sembra intenzionato a tentare un nuovo grande colpo di mercato. Come riporta Mundo Deportivo, il club madrileno avrebbe messo nel mirino Jardon Sancho. Il giocatore è attualmente svincolato e dunque, secondo il regolamento, può trovare una nuova sistemazione in qualsiasi momento. L'eventuale arrivo dell'ex Borussia Dortmund porterebbe molta qualità all'organico degli Azulones, ma la trattativa non sarà semplice.

Sancho, l'ultima bomba del Getafe: il problema è lo stipendio

L'esterno inglese, in grado di giocare su entrambe le fasce, è un giocatore che

Bordalás

ammira molto per la sua abilità nel dribbling e la sua capacità di gestire i passaggi nell'uno contro uno. Tuttavia, si dovranno studiare diverse opzioni perché la trattativa presenta un'insidia non da poco: il suo stipendio.

Caricamento post Instagram...

Il Getafe sembra davvero volere regalare ai propri tifosi un altro colpo da 90. Dopo aver portato Danialla corte di José, gli Azulones sembrano intenzionati a portare in Spagna anche Jardon Sancho . Non certo un nome qualsiasi nel panorama calcistico.L'inglese, infatti, in tutti i club in cui ha militato ha sempre preso non meno di. Una cifra che al momento il Getafe non può certo permettersi. L'unico modo per rendere fattibile l'arrivo del classe 2000 sarebbe quello di trovare un margine di manovra nel tetto salariale. In tal senso, la possibilità di ottenere un congedo medico di lunga durata a causa dell'infortunio dipotrebbe contribuire a liberare spazio, anche se difficilmente potrebbe garantire l'ingaggio dell'inglese.

BIRMINGHAM, INGHILTERRA - 22 MARZO: Jadon Sancho del Villa osserva il gioco durante la partita di Premier League tra Aston Villa e West Ham United al Villa Park, il 22 marzo 2026 a Birmingham, Inghilterra. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

Si prevede che le trattative proseguiranno, con il club alla ricerca di una soluzione creativa per colmare il divario tra la propria offerta e le richieste del giocatore. Questa potrebbe prevedere bonus legati alle prestazioni o un accordo a breve termine che soddisfi entrambe le parti. Il Getafe spera che la voglia di Sancho di tornare in campo porti ad un compromesso sulle sue condizioni personali, facilitando così il trasferimento.