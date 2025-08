Son Heung-min al Los Angeles FC: è ufficiale il trasferimento in MLS

Son Heung-min ha lasciato il Tottenham dopo dieci anni per unirsi al Los Angeles FC. Il suo arrivo rappresenta uno dei trasferimenti più importanti nella storia della MLS e apre un nuovo capitolo nella carriera dell'attaccante sudcoreano.

Davide Capano Redattore 6 agosto 2025 (modifica il 6 agosto 2025 | 22:09)

Son Heung-min firma con il Los Angeles FC: trasferimento storico in MLS — Son Heung-min ha firmato martedì un contratto con il Los Angeles FC, finalizzando il suo passaggio in Major League Soccer dopo dieci anni di successi al Tottenham Hotspur. L'attaccante sudcoreano, 33 anni, inizia così la sua avventura americana. L'ufficialità è arrivata nella serata italiana di mercoledì 6 agosto. "Il LAFC - si legge nella nota del club - ha acquisito Son Heung-Min con un contratto come Designated Player dal Tottenham Hotspur fino al 2027, con un'opzione per il 2028 e un'ulteriore opzione fino a giugno 2029. LAFC ha annunciato oggi che il club ha acquisito Son Heung-Min dal Tottenham Hotspur della Premier League inglese. Son occuperà un posto nella rosa internazionale e potrà giocare non appena avrà ottenuto il visto P-1 e l'International Transfer Certificate (ITC)". Son è l'ultimo di una serie di illustri calciatori internazionali ad approdare al LAFC, seguendo le orme di Carlos Vela, Giorgio Chiellini, Olivier Giroud e degli ex compagni di squadra del Tottenham Gareth Bale e Hugo Lloris.

LONDON, ENGLAND - MAY 25: Son Heung-Min of Tottenham Hotspur holds the Europa League on a lap of honour after the Premier League match between Tottenham Hotspur FC and Brighton & Hove Albion FC at Tottenham Hotspur Stadium on May 25, 2025 in London, England. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

Los Angeles FC, le prime parole di Son da nuovo giocatore del club — “Sono incredibilmente orgoglioso di entrare a far parte del LAFC, un club con grandi ambizioni in una delle città sportive più iconiche al mondo”, ha dichiarato Son. "Los Angeles ha una storia ricca di campioni e io sono qui per contribuire a scrivere il prossimo capitolo. Sono entusiasta di questa nuova sfida nella MLS. Sono venuto a Los Angeles per vincere trofei e dare il massimo per questo club, questa città e i suoi tifosi. Non vedo l'ora di iniziare".

Il co-presidente e direttore generale del LAFC sull'arrivo di Son — “Sonny è un'icona globale e uno dei giocatori più dinamici e affermati nel panorama calcistico mondiale”, ha detto John Thorrington, co-presidente e direttore generale del LAFC. “La sua ambizione, abilità e personalità sono perfettamente in linea con i valori del LAFC. Siamo orgogliosi che abbia scelto Los Angeles per il prossimo capitolo della sua straordinaria carriera. Sonny è un vincitore affermato e una persona di livello mondiale, e siamo certi che contribuirà a elevare il nostro club e ispirare la nostra comunità, sia dentro che fuori dal campo”.

Le dichiarazioni del Lead Managing Owner del LAFC — “Portare Sonny al LAFC e nella nostra città è stato un nostro sogno per diversi anni”, ha rivelato Bennett Rosenthal, Lead Managing Owner del LAFC. “Io e i miei soci siamo grandi ammiratori di Sonny come giocatore e come persona. Il suo ingaggio è una dichiarazione del nostro impegno verso l'eccellenza sul campo e della nostra ambizione di continuare a costruire la nostra reputazione come club di livello mondiale sulla scena calcistica globale. Sonny, come giocatore e come persona, sarà fonte di ispirazione non solo per i nostri tifosi a Los Angeles e per l'incredibile comunità della California meridionale, ma anche per milioni di tifosi in tutto il mondo”.

Addio al Tottenham dopo una carriera leggendaria — Con 173 gol in 454 partite ufficiali, Son è stato una leggenda degli Spurs. La scorsa settimana, durante un’amichevole a Seul contro il Newcastle, ha ricevuto un tributo speciale, uscendo in lacrime davanti a 65.000 tifosi in delirio. Un addio emozionante che ha segnato la fine di un’epoca.

Cifre da record per la MLS — Il Los Angeles FC, secondo quanto riporta l'Associated Press, avrebbe speso oltre 20 milioni di dollari per assicurarsi le prestazioni del numero 7 sudcoreano, cifra che potrebbe rappresentare il trasferimento più costoso nella storia della Major League Soccer.

Los Angeles: una nuova casa con un legame speciale — La scelta di Los Angeles non è casuale: la città ospita la più grande comunità coreana al di fuori della Corea del Sud. Con il quartiere Koreatown a pochi chilometri dallo stadio, Son potrà contare su un grande supporto culturale e umano.

Sguardo al futuro: Mondiali 2026 e nuova sfida — Il trasferimento in MLS offre a Son una nuova piattaforma in vista dei Mondiali del 2026, che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il capitano della Nazionale sudcoreana ha già annunciato la sua partecipazione alla competizione, la quarta della sua carriera.

Ancora in forma: pronto per dominare anche in MLS — Nonostante i 33 anni appena compiuti, Son ha ancora la velocità, la tecnica e la versatilità per fare la differenza. Anche nella sua ultima stagione in Premier League, pur avendo segnato meno rispetto al passato, ha mostrato lampi del suo talento. Il suo stile di gioco si adatta perfettamente al calcio dinamico della MLS. Intanto l'ex Tottenham ha già visto dal vivo i suoi nuovi compagni nella vittoriosa gara contro il Tigres (1-2) in Leagues Cup al BMO Stadium.