Tonali nuovo obiettivo della serie A, l’agente Riso: “Ne riparliamo a giugno”

Il calciomercato invernale è appena terminato per la serie A ed è tempo di bilanci per i vari club, che hanno provato a rinforzarsi in questa finestra di gennaio. Molti movimenti sia dall'Italia verso l'estero che in arrivo in forza alle squadre del Bel Paese, con qualche colpo sfumato in extremis. Il Milan ha cullato il sogno del ritorno di Sandro Tonali, attualmente in Premier League con la casacca del Newcastle ma costantemente corteggiato dai top club d'Italia e d'Europa. Il suo agente Giuseppe Riso ha parlato a TMW Radio dell'ipotesi di un ritorno in patria, rimandando ogni discorso più concreto all'estate, senza la possibilità di lasciare il suo club di appartenenza nel bel mezzo della stagione, essendo una pedina fondamentale per i bianconeri. << CONTINUA A LEGGERE SU MILANISTI CHANNEL >>