Nelle ultime ore il Torino di Marco Baroni si sta muovendo molto in ottica mercato, concretizzando uno dei suoi primissimi obiettivi di mercato. Si tratta di Giovanni Simeonedel Napoli, bruciando la concorrenza del Pisa. Il giocatore ha accettato di buon grado la destinazione granata, con un club solido che gli garantirà sicuramente maggior minutaggio rispetto a quello avuto quest'anno con Antonio Conte.
L'ufficialità
Torino, ora è ufficiale: arriva Giovanni Simeone dal Napoli
L'attaccante argentino ieri mattina ha saluto i compagni e i tifosi nel ritiro di Castel di Sangro, visibilmente commosso. A lui sono stati dedicati vari cori dagli spalti con i supporter partenopei che gli hanno dedicato un sentito applauso. Poi il via libera per partire e raggiungere subito il suo nuovo club, tra visite mediche e l'ufficialità giunta oggi.
Le statistiche e i dati della carriera di Simeone—
Per quanto riguarda le statistiche e i dati della carriera di Giovanni Simeone, è da sempre un attaccante di peso ma anche grande carattere, garantendo ad ogni sua squadra reti e assist. Nel campionato italiano ha collezionato 298 presenze siglando ben 73 reti e 23 assist con maglie di Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona e Napoli, aspettando la prossima avventura sotto la guida del nuovo mister granata, Marco Baroni dove ritroverà anche il suo ex compagno di squadra Cyril Ngonge.
Cifre e formula dell'operazione Torino Giovanni Simeone—
Giovanni Simeone sarà un nuovo giocatore del Torino, in accordo con il Napoli della formula del prestito con obbligo di riscatto per un totale di 8 milioni di euro. Nella giornata di oggi l'ormai ex attaccante partenopeo è arrivato a Torino, impegnato per effettuare visite mediche e successivamente per la firma sul contratto che lo ha legato alla squadra granata.
Questo il comunicato ufficiale del club: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dalla Società Sportiva Calcio Napoli, a titolo temporaneo con obbligo di acquisto al verificarsi di una condizione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Pablo Simeone, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione per la stagione successiva.
Simeone è nato a Buenos Aires, in Argentina, il 5 luglio 1995. È cresciuto calcisticamente nelle giovanili del River Plate, dove ha giocato in prima squadra per due stagioni e vinto un campionato, una Copa Sudamericana e un Copa Libertadores. Nell’estate 2015 è stato ceduto al Banfield, dove ha messo a segno 12 reti in 36 gare. Nel 2016 è approdato in Italia, al Genoa: alla prima stagione ha messo a referto 36 presenze condite da 13 reti e 2 assist. L'anno successivo, dopo aver disputato ancora una partita di Coppa Italia in maglia rossoblù, è stato ingaggiato dalla Fiorentina: in Toscana ha collezionato 80 presenze, segnato 22 reti e servito 8 assist. Successivamente ha vestito le maglie di Cagliari (72 gare, 18 gol e 6 assist) e Verona (35 presenze, 17 reti e 6 assist). Nell'agosto del 2022 è stato acquistato dal Napoli: con i partenopei Simeone ha esordito in Champions League - segnando subito una rete nel 4-1 contro il Liverpool - e ha vinto due Scudetti, nel 2023 e nel 2025.
Per lui, che con la Nazionale Under 20 ha vinto il Campionato sudamericano nel 2015 risultando il capocannoniere della competizione, anche 6 partite e un gol con l'Argentina.
Tutto il Torino Football Club accoglie Giovanni Simeone con un caloroso benvenuto: buon lavoro e Sempre Forza Toro!"
