Jacopo del Monaco 10 luglio 2025 (modifica il 10 luglio 2025 | 20:53)

Il Bologna ha annunciato l'arrivo di Ciro Immobile. Dopo una sola stagione nella massima competizione turca, uno dei bomber più prolifici degli ultimi campionati italiani torna in patria.

La carriera di Immobile: dagli inizi agli anni all'estero Nato nel 1990 a Torre Annunziata, Ciro Immobile ha esordito tra i professionisti nella stagione 2006/2007 con la maglia del Sorrento. Poi è passato alla Juventus, che lo ha fatto esordire nel 2009 sia in Serie A, proprio contro il Bologna, sia in Champions League contro il Bordeaux. Tra il 2010 ed il 2012, ha giocato in prestito per tre squadre: Siena; Grosseto; Pescara, con cui ha vinto la Serie B 2011/2012 ed il titolo di capocannoniere con 28 reti.

Nella stagione 12/13 ha giocato in A con la maglia del Genoa e, nell'annata seguente, con quella del Torino, vincendo il titolo di capocannoniere con 22 gol. Durante la sessione estiva di calciomercato del 2014, Immobile è passato al Borussia Dortmund, vincendo la Supercoppa nazionale. Dopo un solo anno si è trasferito al Siviglia, per poi fare di nuovo ritorno a Torino due anni dopo.

Gli anni laziali e l'esperienza turca Nel corso dell'estate 2016, Ciro Immobile è diventato un calciatore della Lazio. Il 21 agosto ha esordito coi biancocelesti segnando un gol contro l'Atalanta. Nella stagione 2017/2018, cominciata con la vittoria della Supercoppa Italiana, ha segnato 29 gol in A, grazie ai quali ha vinto il titolo di capocannoniere insieme a Mauro Icardi. L'annata seguente fu quella del trionfo in finale di Coppa Italia contro l'Atalanta e nella stagione 19/20, oltre ad aver toccato e superato quota 100gol con la Lazio e vinto un'altra Supercoppa, coi suoi 36gol in Serie A si è aggiudicato la Scarpa d'Oro.

Nell'estate del 2021 ha vinto l'Europeo con l'Italia, durante il quale segnò un gol contro la Svizzera. Immobile, nella stagione 21/22, ha ottenuto la fascia di capitano della Lazio e ha concluso ancora una volta in testa la classifica marcatori, con 27 gol. Il 7 novembre 2023, contro il Feyenoord, ha segnato la rete numero 200 in biancoceleste. Dopo 340 presenze e 207 reti, la scorsa estate Immobile ha lasciato Roma per andare al Besiktas. Con la nuova maglia, ha esordito contro il Galatasaray in Supercoppa turca, con una doppietta fondamentale per il successo delle Aquile.