UFFICIALE – Mattia Liberali è del Catanzaro: lascia il Milan a 18 anni

Dopo alcune difficoltà sul rinnovo nei mesi scorsi, il club rossonero ha preso la decisione di cedere il classe 2007

Jacopo del Monaco 8 agosto - 20:15

Dopo Francesco Camarda, andato a Lecce in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, il Milan ha ceduto Mattia Liberali al Catanzaro. Quest'ultimo, però, è stato ceduto definitivamente, salutando così i colori rossoneri a soli 18 anni.

La carriera di Liberali — Nato a Carate Brianza nel 2007, Liberali gioca come trequartista, ma può essere schierato anche come ala su entrambe le fasce. Dispone di buonissima tecnica a livello individuale, abilità nel dribbling e nel creare occasioni per i suoi compagni di squadra. Nel 2015, il giocatore è entrato a far parte nel settore giovanile del Milan, mettendo in mostra il suo talento ed iniziando a ricevere diversi elogi. Lo scorso anno, con la Nazionale Italiana Under 17, ha vinto l'Europeo di categoria a Cipro battendo il Portogallo in finale.

La scorsa stagione, per lui, è stata la prima nel calcio professionistico. Dopo aver partecipato alla tournée estiva dei rossoneri, ha giocato principalmente tra la Primavera ed il Milan Futuro in Serie C, segnando il primo gol tra i professionisti quasi un anno fa contro il Lecco nella Coppa Italia della terza divisione. Il 15 dicembre, Paulo Fonseca gli ha dato la possibilità di giocare per la prima volta da titolare in Prima Squadra in occasione del match di Serie A contro il Genoa.

Liberali al Catanzaro: dettagli dell'operazione e comunicato ufficiale — Qualche giorno fa, il suo passaggio al Catanzaro era cosa certa. Secondo alcune fonti di calciomercato, però, il Milan non aveva ancora dato il via libera per la cessione e, intanto, si era inserito il Torino nella trattativa. Alla fine, la volontà di Liberali ha prevalso: si è trasferito in giallorosso a titolo gratuito ed il Mian avrà il 50% sulla futura rivendita; il trequartista ha firmato un contratto fino al 2029. Ecco il comunicato ufficiale:

"US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Mattia Liberali, trequartista classe 2006 proveniente dall’AC Milan. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà ai colori giallorossi per i prossimi quattro anni.

Cresciuto nel settore giovanile rossonero, Liberali si è distinto nella scorsa stagione con la formazione Primavera del Milan, collezionando 31 presenze e 7 gol. Inoltre ha fatto esperienza in Serie C con il Milan Futuro (10 presenze), coronando un percorso di crescita importante con la convocazione e l’esordio da titolare nella prima squadra del Milan, in occasione della partita celebrativa per i 125 anni del club contro il Genoa.

Liberali ha maturato una buona esperienza anche in maglia azzurra con 54 presenze tra Under 15 e Under 19".