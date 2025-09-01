UFFICIALE – Adrien Rabiot è del Milan: ecco la reunion con Allegri

Il centrocampista francese fa il suo ritorno nel nostro campionato e ritrova come allenatore Max Allegri.

Jacopo del Monaco 1 settembre - 20:50

Il Milan ha accontentato Allegri acquistando Adrien Rabiot dall'Olympique Marsiglia. I due, quindi, si ritrovano in rossonero in Serie A dopo gli anni trascorsi insieme alla Juventus.

La carriera di Rabiot — Soprannominato Cavallo Pazzo, Rabiot è nato nel 1995 e ricopre il ruolo di centrocampista. Ha esordito tra i professionisti con il Paris Saint-Germain nel corso della stagione 2012/2013, prima di trasferirsi al Tolosa. Tornato a Parigi, Rabiot ha vestito la maglia del club della capitale fino al 2019 vincendo tutti i titoli nazionali, tra i quali spiccano cinque Ligue 1.

Terminato il contratto col Psg, Rabiot s'è accasato alla Juve a parametro zero e ha esordito con la nuova maglia il 24 agosto 2019 contro il Parma. La stagione 19/20, quella fermata per alcuni mesi dalla pandemia, ha trovato la ripresa a giugno e Rabiot, nel mese successivo, ha segnato il primo gol in bianconero nella sconfitta per 2-4 contro il Milan per poi vincere lo Scudetto. Negli anni successivi in Italia, il centrocampista francese ha vinto anche una Supercoppa Italiana e due Coppe Italia, vinte nel 2021 e nel 2024. Dopo il mancato rinnovo con la Juve, Rabiot ha firmato per l'Olympique Marsiglia e la scorsa stagione ha segnato 10 gol. Con la Nazionale Francese, Cavallo Pazzo ha vinto la Nations League quattro anni fa.

Rabiot al Milan: costi e comunicato ufficiale — Dopo una rissa con Rowe, il Marsiglia ha preso la decisione di allontanare entrambi dalla squadra mettendoli sul mercato. Mentre il suo ex compagno ha firmato per il Bologna, Rabiot ha fatto la stessa cosa coi rossoneri. Il Milan ha speso circa 10 milioni di euro bonus inclusi ed il francese ha firmato un contratto fino al 2028 con opzione di rinnovo per un'altra stagione. Ecco il comunicato ufficiale:

"AC Milan comunica di avere acquisito le prestazioni sportive del calciatore Adrien Rabiot dall'Olympique Marsiglia. Il centrocampista francese ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Nato a Saint-Maurice (Francia) il 3 aprile 1995, Adrien Rabiot cresce nei Settori Giovanili francesi, fino ad arrivare al Paris Saint-German, con cui debutta in Prima Squadra nel 2012. Dopo una stagione in prestito al Tolosa, torna al PSG con cui totalizza 227 presenze e 24 gol, vincendo cinque Ligue 1, due Supercoppe di Francia, cinque Coppe di Lega e quattro Coppe di Francia. Nel 2019 il trasferimento alla Juventus con cui colleziona 212 presenze e 22 reti conquistando uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Nel 2024 il ritorno in Francia, al Marsiglia, con cui totalizza 32 presenze e 10 gol.

Dopo aver completato la trafila nelle selezioni giovanili, nel novembre 2016 Rabiot debutta con la Nazionale maggiore della Francia. Con i transalpini vanta 53 presenze e 6 gol, oltre alla conquista della Nations League 2021".