UFFICIALE – Sebastiano Esposito è il nuovo attaccante del Cagliari

La squadra sarda rinforza il suo reparto offensivo prendendo a titolo temporaneo l'attaccante classe 2002

Jacopo del Monaco 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 19:51)

Per la stagione 2025/2026, il Cagliari ha un nuovo attaccante e si tratta di Sebastiano Esposito. Il giocatore classe 2002, di cui l'Inter detiene attualmente il cartellino, si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

La carriera di Esposito — Classe 2002, Sebastiano Esposito è nato a Castellammare di Stabia e ha due fratelli, entrambi calciatori: Salvatore e Francesco Pio, nati rispettivamente nel 2000 e nel 2005. Ricopre il ruolo di attaccante e può essere schierato anche come trequartista o seconda punta. Dimostra di saper usare entrambi i piedi ed attaccare gli spazi. Dopo i settori giovanili del Club Napoli e del Brescia, Esposito passa a quello dell'Inter nel 2014. Cinque anni più tardi, l'allora allenatore nerazzurro Luciano Spalletti lo fa esordire in Prima Squadra contro il Francoforte in Europa League. Nella stagione seguente, gioca la sua prima partita in Champions League contro il Borussia Dortmund. Nel mese di dicembre del 2019, realizza un calcio di rigore contro il Genoa che gli vale la prima rete in Serie A.

Dall'estate del 2020, inizia per lui un giro di prestiti. Nella stagione 2020/2021 ha giocato in Serie B prima con la Spal e poi col Venezia. Successivamente va in Svizzera per indossare la maglia del Basilea, con cui ha esordito in Conference League. Per la prima parte della stagione 22/23 gioca con l'Anderlecht in Jupiler Pro League prima di tornare in Italia, precisamente al Bari. Nelle ultime due annate ha vestito prima la maglia della Sampdoria in cadetteria e poi quella dell'Empoli nella massima competizione italiana. Terminato il prestito in Toscana, torna all'Inter e disputa il Mondiale per Club, durante il quale ha giocato 4 partite.

Sebastiano Esposito al Cagliari: dettagli dell'operazione e comunicato ufficiale — In questa sessione di calciomercato, l'attaccante sembrava vicino al Parma, ma alla fine ha avuto la meglio il Cagliari. Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, la squadra sarda ha annunciato l'arrivo del classe 2002 in prestito con obbligo di riscatto, che si verificherà con determinate condizioni, fissato a 4,5 milioni di euro. L'Inter avrà il 40% sulla futura rivendita. Con il riscatto, Esposito ha firmato un contratto col Cagliari fino al 2030.

"Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Esposito che si trasferisce dall’Inter con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2030.

Nato a Castellamare di Stabia nel 2002, vanta già delle importanti esperienze tra i professionisti. Si mette subito in evidenza nel Settore giovanile dell’Inter. Autentico predestinato, debutta a soli 16 anni in Europa League contro il Francoforte. La stagione successiva fa il suo esordio in Champions League. Con i nerazzurri segna il suo primo gol in Serie A il 21 dicembre 2019, nel 4-0 casalingo contro il Genoa, alla sua prima da titolare".

Dalla stagione successiva inizia ad andare in prestito: si trasferisce prima alla Spal in B, a gennaio passa al Venezia con cui centra la promozione in A. Nella stagione 2021/22 va al Basilea, dove lascia il segno con 7 reti e 9 assist. Gioca in Belgio, nell’Anderlecht, per poi ritornare nel gennaio 2023 in Italia, al Bari con cui va subito in gol all’esordio in campionato contro la Spal, in trasferta. In 15 gare realizzerà 4 reti e 2 assist, dando così il suo sostanziale contributo alla squadra.

La stagione 2023/24 va alla Sampdoria, dove continua ad essere protagonista: in 23 gare 6 gol e 6 assist. Si guadagna così la possibilità di giocare in Serie A, lo ingaggia l’Empoli e segna 10 reti tra campionato e Coppa Italia. Ha chiuso la stagione con i nerazzurri con cui ha giocato a giugno il Mondiale per Club negli Stati Uniti, totalizzando 4 presenze.

Esposito è un attaccante prestante fisicamente, duttile, capace di ricoprire più ruoli del reparto avanzato grazie alle sue qualità, impiegato sia da seconda punta che da centrale. Ambidestro, dotato di una buona tecnica di base, abile nel dribbling, è veloce e rapido: ama svariare in avanti per non dare punti di riferimento agli avversari, liberarsi dalla marcatura per servire il passaggio vincente al compagno o cercare la conclusione dalla distanza".