UFFICIALE – Thomas Muller nuovo giocatore del Vancouver Whitecaps

A quasi 36 anni, la leggenda del Bayern e del calcio tedesco giocherà in un campionato diverso dalla Bundesliga

Jacopo del Monaco 6 agosto - 20:13

Thomas Muller, dopo tanti anni al Bayern Monaco, andrà per la prima volta all'estero e giocherà per il Vancouver Whitecaps. Dopo aver scritto la storia del calcio tedesco, il classe 1989 vola in Canada e debutterà nella Major League Soccer, ovvero la massima competizione statunitense alla quale partecipano anche i Caps.

La carriera di Muller Nato a Weilheim in Oberbayern nel 1989, Muller ha giocato in diversi ruoli durante la sua carriera: trequartista, centravanti ed anche esterno. Il tedesco può vantare di due soprannomi: Radio Muller, in quanto persona loquace; Raumdeuter, che in italiano si traduce come 'colui che interpreta gli spazi'. L'ex Bayern ha un'ottima capacità di risolvere le partite, ha buon senso della posizione, tecnica, velocità, finalizzazione ed è anche un ottimo assist-man. Dal 2000 fino al mese scorso, Muller ha vestito soltanto la maglia del Bayern Monaco, giocando per 8 anni nel settore giovanile del club. Il 15 agosto del 2008 ha esordito in Bundesliga contro l'Amburgo, mentre nel marzo del 2009 ha esordito in Champions League contro lo Sporting Lisbona, segnando anche un gol. In tutte le stagioni col club bavarese, Muller ha conquistato il triplete in due stagioni: 2012/2013 e 2019/2020.

Con il passare degli anni, Muller è diventato una leggenda sia dei Roten che della Nazionale tedesca. Ha indossato la maglia del Bayern 756 volte, segnando 250 gol, fornendo 256 assist e ha vinto 33 titoli: tra questi, spiccano in particolar modo le 13 Bundesliga, nessuno come lui nella storia del calcio tedesco, e le due Champions League. Con la Germania, di cui è terzo per numero di presenze, ha vinto il Mondiale nel 2014 in Brasile battendo l'Argentina in finale.

Muller al Vancouver Whitecaps: il comunicato ufficiale — Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, il club di MLS ha annunciato l'arrivo del Raumdeuter. Il calciatore tedesco ha firmato un contratto fino al termine della stagione 2025 con opzione di rinnovo per un'altra stagione.

"Una leggenda del Bayern Monaco e della nazionale tedesca è arrivata in MLS: mercoledì il Vancouver Whitecaps FC ha annunciato di aver ingaggiato il centrocampista offensivo Thomas Müller come free agent. Müller ha un contratto per il resto della stagione 2025 con un'opzione di Designated Player per il 2026".

Alex Schuster, CEO e direttore sportivo del club canadese, ha dichiarato: "Thomas è un giocatore di livello mondiale, il miglior Raumdeuter, ovvero l'interprete dello spazio, noto per la sua capacità di creare occasioni da gol d'élite, la sua impareggiabile consapevolezza spaziale e il suo instancabile movimento senza palla. Non solo porta con sé un pedigree vincente e un'intelligenza calcistica eccezionale, ma anche un'instancabile etica del lavoro che valorizzerà l'intera squadra. Muller è un leader naturale, la cui passione per il gioco è contagiosa".