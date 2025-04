La latenza nei giochi con live dealer: come millisecondi possono influenzare il gioco

Negli ultimi anni una delle categorie di gioco che sta riscuotendo più successo nei casinò online è quella dei giochi live. Questi giochi sono trasmessi in diretta streaming e permettono ai giocatori di partecipare a tavoli di Roulette,...

22 aprile 2025

Negli ultimi anni una delle categorie di gioco che sta riscuotendo più successo nei casinò online è quella dei giochi live. Questi giochi sono trasmessi in diretta streaming e permettono ai giocatori di partecipare a tavoli di Roulette, BlackJack, Poker e altri famosi giochi che richiedono la presenza di un croupier o un dealer. I casinò quindi organizzano delle sale da gioco vere e proprie con una persona in carne e ossa che gestisce il tavolo interagendo con i giocatori connessi online.

Verde casino Italia offre tanti giochi live sulla sua piattaforma. L’esperienza di gioco immersiva e interattiva di questa categoria di gioco dipende fondamentalmente dalla connessione internet. Questa deve essere stabile e veloce. Quando la connessione internet non è abbastanza rapida possono verificarsi dei problemi e uno dei più importanti per il gioco live è quello della latenza, chiamata “latency” in inglese. Vediamo che cos’è la latenza e come può influenzare le tue puntate.

La latenza — Per latenza si intende generalmente il ritardo che si verifica tra l’invio di un segnale e la ricezione di una risposta. Quando si parla di gioco online quindi la latenza indica il ritardo che si verifica tra l’invio di una puntata o di una scommessa e l’approvazione della stessa da parte del banco o in generale della piattaforma di gioco. La latenza dipende da vari fattori e a volte può essere impercettibile: si parla proprio di millesimi o centesimi di secondo. Anche se i tempi sono così ridotti a volte possono causare qualche problema nel gioco online. Oltre a dipendere dalla velocità della connessione possono anche essere influenzati dal tipo di dispositivi che si utilizza.

L‘importanza nei giochi live — Se sei un appassionato di giochi con live dealer sai che il tempo è un fattore importantissimo. Il tempo è importante sia per i giochi di carte che per la roulette. Facciamo degli esempi concreti. Magari sei un appassionato di poker e ha elaborato le tue strategie di gioco per cercare di ottimizzare ogni mano. Ti serve tempo per studiare anche le strategie degli avversari e hai bisogno di tempo per pensare alle carte.

La latenza potrebbe essere un problema se aspetti fino all’ultimo per decidere la tua mossa. In alcuni casi potresti perdere il turno e magari perdere l’occasione per puntare di più. Facciamo un altro esempio prendendo questa volta la Roulette. Stai decidendo dove puntare e sei indeciso tra due caselle. Ci sono dei tempi ben definiti per puntare e proprio mentre stai piazzando la tua scommessa le puntate vengono chiuse e la pallina inizia a girare. Potresti aver perso una buona occasione per vincere solo a cause del ritardo della tua connessione.

Come ridurre la latenza — Ci sono delle tecniche che vengono utilizzate per diminuire la latenza e che le migliori piattaforme di gioco stanno utilizzando al fine di migliorare la tua esperienza di gioco:

Edge computing: utilizzando server che si trovano più vicini al punto di connessione dei giocatori la latenza viene diminuita drasticamente

Algoritmi: l’intelligenza artificiale aiuta a sincronizzare le esperienze di gioco dio tutti i giocatori

WebRTC: un protocollo di rete utile per far diminuire i tempi di comunicazione online

Ci sono però anche delle cose che tu stesso puoi fare per rendere il gameplay più fluido e per ridurre al massimo la latenza. Nel seguente elenco riportiamo le cose migliori e più efficaci che puoi fare.

Ethernet: spesso la rete WiFi pur essendo più comoda è più lenta rispetto a quella via cavo. Se hai la possibilità di farlo collegati con il cavo ethernet al fine di diminuire la latenza

Chiudi le app in background: qualsiasi applicazione aperta o software che utilizza spazio può rallentare la tua sessione di gioco. Controlla se hai chiuso tutto in modo da concentrare la connessione solo sul live

Evita gli orari di punta: ci sono delle fasce orarie nelle quali ci sono molti più giocatori connessi. Durante questi orari è molto più comune riscontrare episodi di latenza pertanto se riesci cerca di utilizzare le fasce meno affollate

Prospettive future — Il gioco live è destinato a essere sempre più popolare. Essendo interattivo e dando la possibilità ai giocatori di sfidarsi in un ambiente competitivo e molto realistico regala delle emozioni che solo il gioco in modalità live può dare. Per questo motivo le piattaforme di gioco e i casinò stanno investendo molto in questo campo. Con l’introduzione di visori di VR i giochi live saranno ancora più immersivi e le tecnologie dedicate permetteranno esperienze di gioco incredibilmente fluide.

Molto probabilmente ci saranno sempre più persone interessate alle sessioni con live dealer e il progresso tecnologico permetterà a tutti di avere una connessione a internet talmente veloce che non ci sarà alcun problema di streaming. La latenza sarà ridotta a livelli talmente bassi che i giocatori non avvertiranno alcun ritardo e riusciranno a piazzare e loro puntate in qualsiasi momento senza alcuna preoccupazione.