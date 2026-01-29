Non è solo una questione estetica: è il segnale di una trasformazione più profonda nel modo in cui i club finanziano le proprie attività e dialogano con i tifosi.

Basta uno sguardo alle maglie per capire che il calcio sta cambiando pelle. Dove fino a pochi anni fa dominavano loghi di compagnie aree, banche o operatori del gioco, oggi compaiono nomi legati a scambi digitali, piattaforme blockchain e servizi fintech.

Non c’è dubbio: le sponsorizzazioni digitali portano nuove risorse e strumenti di coinvolgimento. Ma queste aprono anche interrogativi e polemiche su regolamentazione, volatilità e tutela del pubblico.

Qui andiamo ad analizzare come e perché le cripto stiano entrando nel business del calcio, quali opportunità offrono ai club e quali sfide pongono a federazioni e regolatori, soprattutto in un contesto - come quello italiano - già segnato da forti restrizioni pubblicitarie.

L’era delle sponsorizzazioni digitali

Dalle banche e le aziende nazionali, alla blockchain — Negli anni ‘90 e nei primi Duemila, le sponsorizzazioni calcistiche europee erano il terreno naturale di banche, assicurazioni e grandi marchi automotive. Per non parlare di marchi sportivi o di enormi aziende gastronomiche nazionali come Barilla o Cirio (che è stata per anni sponsor della Lazio, ad esempio).

Con l’espansione dei mercati televisivi e online, il baricentro si è spostato verso settori in grado di sfruttare una visibilità globale: prima le aziende solide (spesso nazionali) incluse le banche, poi le scommesse (da quando sono state legalizzate), poi il digitale.

Le aziende di blockchain vedono oggi nel calcio un acceleratore di notorietà unico: un linguaggio universale capace di raggiungere milioni di tifosi in ogni continente. Il logo sulla maglia non è più solo un marchio, ma il punto di accesso a ecosistemi digitali fatti di app, community e contenuti esclusivi. In questo senso, la sponsorizzazione diventa parte di una strategia di branding che va oltre i 90 minuti (i tempi di recupero e i rigori).

Questo perché - accanto a partnership sempre più visibili sulle maglie - i Club e i brand digitali sperimentano forme di engagement ispirate alla gamification e alle dinamiche delle piattaforme online: meccanismi di accesso, premi e interazioni ricorrenti che riflettono logiche diffuse nel mondo digitale.

Perché i club puntano sulle cripto — Dal lato Club l’attrattiva è duplice. Da un lato c’è la liquidità: i brand digitali sono spesso disposti a investimenti significativi per ottenere visibilità rapida; dall’altro, la possibilità di sperimentare nuovi modelli di fan engagement.

Progetti come il fan token della Juventus o le collaborazioni blockchain del Milan vengono presentati come estensioni dell’esperienza del tifoso, non semplici operazioni commerciali.

I club parlano già di trasformazione digitale, di raccolta dati e di community globali, integrando le criptovalute in una visione più ampia di innovazione. Quindi non si tratta solo di affari e di sponsor: si parla di esperienza utente, fidelizzazione, ampliamento dell’identità di brand, espansione del linguaggio e del target. Dati questi contesti e azioni, i club - forse - non sono mai stati così tanti “aziende” come oggi.