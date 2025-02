Viktorija Mihajlovic lavora con Maria De Filippi: i dettagli

Viktorija Mihajlovic è la figlia maggiore dell'indimenticato Sinisa, da poco ha iniziato a lavorare in Tv al fianco di Maria De Filippi: ecco qual è il suo ruolo.

Ilaria Macchi 6 febbraio - 18:48

Maria De Filippi può essere certamente considerata una vera Regina della Tv, in grado di trasformare in successo ogni programma. Non c'eran dubbi su quanto "C'è posta per te" fosse amato dal pubblico, ma chi ne avesse avuti è stato smentito dai numeri che sta ottenendo questa nuova edizione, in onda ogni sabato sera su Canale 5, con puntate che spesso superano il 30% di share. Tra i motivi del gradimento da parte del pubblico c'è la cura di ogni dettaglio, fondamentale per la conduttrice, che si avvale di una serie di collaboratori fidati. Molti di loro sono noti ai telespettatori, ma tra questi da poco c'è una ragazza che non è sconosciuta agli appassionati di calcio: Viktorija Mihajlovic, la figlia maggiore di Sinisa.

La giovane non ha mai nascosto la sua passione per il mondo dello spettacolo, è stata questa a spingerla a partecipare qualche anno fa insieme alla sorella Virginia (sposata con Alessandro Vogliacco, difensore da poco passato al Parma) a "L'Isola dei Famosi". Stare fianco a fianco con la vedova di Maurizio Costanzo non può che essere un'importante palestra per chi desidera crescere e imparare, per questo lei non può che essere orgogliosa di avere avuto questa possibilità.

L'orgoglio per il nuovo lavoro dietro le quinte — Le prime voci in merito all'ingresso di Viktorija Mihajlovic nella squadra di Maria De Filippi avevano iniziato a circolare in estate, in concomitanza con la messa in onda di uno dei reality più amati della Tv, "Temptation Island". La diretta interessata non ha mai confermato le indiscrezioni, anche se i più attenti hanno notato il suo nome nei titoli che vengono mostrati sul piccolo schermo nel momento in cui inizia il programma.

Ora è stata lei stessa a rompere gli indugi e a mostrare questo particolare dettaglio in una delle sue Instagram Stories in occasione dell'ultima puntata di "C'è posta per te". Anche in questo frangente lei non ha smentito il suo modo di fare, cercando di evitare di ostentare troppo la sua vita privata e professionale.

Attualmente non ci sono notizie in merito al suo status sentimentale, lei preferisce non parlarne. In passato la quasi 28enne (festeggerà a breve il suo compleanno) è stata legata a Mattia Marciano, ex tronista di "Uomini e donne". Anche lei come la sorella ha inooltre avuto una storia d'amore con un calciatore, Pietro Pellegri, da poco diventato papà grazie alla sua attuale compagna, l'ex Miss Italia Carolina Stramare.