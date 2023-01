Andria, il derby aggrava la crisi: contro il Taranto sarà ultima spiaggia

Settima gara consecutiva senza vittorie per la Fidelis Andria nel girone C di Serie C. A Cerignola, davanti a una splendida cornice di pubblico con 500 tifosi andriesi presenti, i biancazzurri incassano un'altra sconfitta e scivolano all'ultimo posto in classifica, subendo il sorpasso del Messina vittorioso a Viterbo.