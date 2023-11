Calabria, il primo derby nel 1914: il Cosenza contro la Vittorio Emanuele II Catanzaro…

Domenica prossima 26 novembre allo stadio “Nicola Ceravolo” (calcio d’inizio alle ore 16,15) andrà in scena il 49esimo derby calabrese (13esimo in Serie B) tra Catanzaro e Cosenza.

Il bilancio generale recita 18 vittorie del Catanzaro, 10 vittorie del Cosenza e 20 pareggi. La storia ufficiale del derby Catanzaro-Cosenza inizia dal campionato di Prima Divisione (l’odierna Serie C) 1930-31, tuttavia non mancano i dati storici relativi a partite disputate anche molti anni prima.

A Catanzaro storicamente meglio le aquile giallorosse, con 15 vittorie, 7 pareggi e due vittorie per i Lupi. 6 le partite disputate in Serie B, 17 tra Serie C1 e C2, una in quarta serie.

Il primo atto ufficiale del calcio a Cosenza, confermato da iacchite.blog, è un derby contro la Vittorio Emanuele II Catanzaro. Il 23 febbraio 1914 la Fortitudo Cosenza (maglia verde e blu per alcuni e a strisce verticali bianconera per altri) gioca la sua prima partita sullo spazio in pendenza della vecchia Piazza d’Armi. Risultato finale in parità: 1-1.