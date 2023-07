Ciao United, per De Gea finisce l’incubo derby: 53 gol subìti dal Manchester City…

David De Gea ne ha persi tanti di derby e ne ha subiti tantissimi di gol dai Citizens. Non tutti i risultati dei derby sono colpa sua, ma certo il dato è pesante...

David De Gea ha lasciato il Manchester United e quelli del Manchester City non ne saranno felicissimi. Al contrario del suo sostituto, Onana, che non ha subito neanche un gol nei 4 derby di Milano giocati da titolare, il rendimento negativo del portiere spagnolo in occasione dei derby, è stato lampante