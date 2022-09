De Bruyne e i derby di Manchester: 6 vittorie, 3 gol, 1 Man of the Match…

Da quando è arrivato al City nel 2015, Kevin De Bruyne ha sempre avuto un ruolo centrale in alcune delle più grandi vittorie nella storia del Manchester City in tutte le competizioni e contro diverse squadre.

In vista dello scontro di questa domenica, ecco i suoi numeri nel derby di Manchester. De Bruyne ha partecipato ai derby una delle più grandi rivalità dell'Inghilterra in 13 occasioni: 10 partite in Premier League e tre in Coppa Carabao. Era ottobre 2015 quando ha esordito nel derby di Manchester. Di quelle 13 partite, solo una è stata una presenza come sostituto dalla panchina. Ha totalizzato 1076 minuti contro lo United da quando è arrivato al City. De Bruyne ha vinto sei dei suoi incontri con il Manchester United mentre era al City, perdendone quattro e pareggiando tre volte.

La vittoria più bella è stata la più recente, quando il City ha spazzato via lo United con una vittoria per 4-1 all'Etihad Stadium a marzo. Più in generale, il belga ha segnato tre gol e un assist nei derby contro i Red Devils di Manchester. Il primo di questi è arrivato all'Old Trafford, gli altri due nello scorso mese di marzo, ottenendo anche un assist, guadagnandosi il premio di Man of the Match. Compreso il suo unico assist, il numero 17 del City ha messo a segno un totale di 49 occasioni per i suoi compagni di squadra nei derby di Manchester.