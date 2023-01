Derby di Madrid 44esimo atto: la storia di Real-Atletico in copa del Rey

Il derby si giocherà al Bernabeu

Redazione DDD

Sarà la 43esima volta che le due rivali di Madrid si incontrano in Copa del Rey con un record di 17 vittorie per il Real Madrid, 14 pareggi e 11 vittorie per l'Atlético Madrid.

Nel 21esimo secolo...

L'Atlético Madrid ha vinto la finale del 2013 di copa del Rey proprio al Bernabéu ed è passato agli ottavi nel 2014-15 e i biancorossi hanno prevalso nelle semifinali del 2013-14 e nei quarti del 2010-11.

Il derby si giocherà il 24, 25 o 26 gennaio 2023 e sarà al Santiago Bernabéu dopo che l'ordine del sorteggio ha stabilito che il Real Madrid giocherà in casa e l'Atletico come ospite in quella che sarà una gara secca con tempi supplementari o rigori in caso di parità. Le semifinali si giocheranno invece su due gare di andata e ritorno.

Per quanto riguarda la televisione, TVE e Movistar condivideranno la trasmissione delle quattro partite dei quarti di finale di copa del Rey e il canale pubblico ne trasmetterà due su La 1 in onda sul Digitale Terrestre e anche in streaming gratuito su rtve.es. Da parte sua, gli altri due saranno offerti da Movistar sulla sua piattaforma a pagamento che la Liga offre già in Spagna nelle competizioni europee.