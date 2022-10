Difesa Toro, derby nel derby: contro Vlahovic chi fra Buongiorno e Schuurs?

Per il Toro, più in generale, c'è sempre quel tabù da sfatare: dal 1995 ad oggi, il Toro ha vinto un’unica stracittadina, nel 2015, ormai più di sette anni fa. Una maledizione, ma Rodriguez e compagni vogliono provare a superarla. Anche per cercare quella vittoria contro una big che permetterebbe finalmente un salto di qualità deciso.

Torino e Juventus hanno bisogno di vincere questo derby per ottenere la spinta necessaria a rilanciarsi. Per entrambe perdere vorrebbe dire processi, crisi e fallimento delle strategie di mercato. In questo entrambi i club sono accomunati e forse mai così vicini, un po’ come in classifica. All’apparenza una sconfitta sarebbe più pesante per la Juventus che ha un ritardo di dieci punti dalla vetta della classifica e di sette dalla zona Champions dopo nove giornate di campionato, ma anche per il Torino avrebbe un peso specifico non indifferente poiché lo farebbe ancor più sprofondare in una zona grigia.