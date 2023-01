Eusebiani e Gaudenziani: è una delle tante differenze del derby Novara-Pro Vercelli

Domenica 29 gennaio: 83esimo atto di Novara-Pro Vercelli

Redazione DDD

Lo stadio Piola ma meglio precisare. Quello di Novara o quello di Vercelli? A lui sono intitolati entrambi gli stadi. Prima per la Pro Vercelli, che lo lanciò nel grande calcio e per la quale segnò 51 reti in 127 gare ufficiali. Poi per i rivali del Novara, con i quali concluse la carriera dopo le esperienze con Lazio, Torino e Juventus siglando le ultime 86 reti in Serie A utili a chiudere con il lucchetto il record di sempre di marcature in Serie A ancor’oggi difficilmente raggiungibile per qualsiasi calciatore.

L’altro grande elemento in comune tra le due città è poi il riso

Con le distese sterminate di risaie che ne ricoprono le rispettive terre, Novara e Vercelli sono infatti insieme a Pavia due delle tre province italiane che si contendono il primato di maggior produzione nazionale di questo cereale. Dal paesaggio di queste terre che alternano i campi asciutti ai campi allagati che diventano in primavera una meravigliosa distesa di specchi d’acqua deriva anche il soprannome di questa sfida che affonda le radici nel calcio pionieristico: il Derby delle Risaie, appunto.

E per restare in tema di appellativi, se Bianche Casacche ed Azzurri, come ricorda Francesco Daniel Severi su FootballNews, sono i soprannomi cromatici delle due squadre, il loro nomignolo alternativo deriva dai due santi che hanno avuto un ruolo nella storia delle relative città. Gli Eusebiani della Pro Vercelli prendono questo nome da Sant’Eusebio, patrono della città e dell’intero Piemonte. Dall’altra parte invece i Gaudenziani del Novara che ereditano il soprannome da San Gaudenzio, patrono della città a cui sono intitolate l’omonima basilica e la relativa cupola “gemella” della Mole Antonelliana che domina il paesaggio dall’alto dei suoi 121 metri.

Le due squadre si sono affrontate 82 volte, con il picco massimo di diciotto sfide in Serie B, nella prima delle quali vinse il Novara per 5-1 alla terza giornata del 1935/36 che si concluderà con la prima storica promozione degli Azzurri nella Serie A a girone unico. Il primo doppio Derby delle Risaie in assoluto si giocò invece nella Prima Categoria del 1912/13, e terminò in entrambi i casi con una goleada della Pro Vercelli che a fine stagione vinse il suo quinto Scudetto battendo in finale la Lazio. Nel primo girone regionale, le Bianche Casacche travolsero il Novara con un 7-0 e un 6-0.

Nel computo totale dei precedenti è però in vantaggio la squadra con le divise azzurre, uscita vincitrice in 33 occasioni a fronte di 24 pareggi e 25 successi della Pro Vercelli e capace di ottenere la vittoria anche nella gara di andata quando l’undici allora allenato da Cevoli si impose per 1-2 con i gol del veterano Pablo Gonzalez e Galuppini a ribaltare l’iniziale vantaggio di Della Morte per i Leoni. Con lo stesso risultato, e nello stesso modo, vinse invece la squadra con le divise bianche nell’ultimo match giocato a Novara. Nel 2021, infatti, in appena tre minuti Comi ed Emmanuello fissarono sull’1-2 un Derby delle Risaie aperto dal gol novarese di Eric Lanini.