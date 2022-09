Glenavon, Christopher Atherton: 13 anni, è lui il calciatore più giovane in campo nel Regno Unito

Non ancora 14 anni ma scende in campo ad un quarto d'ora dalla fine con la maglia del suo Glenavon, nel campionato dell'Irlanda del Nord, e sforna anche un assist...

L'adolescente del Glenavon, squadra di Lurgan, la città della collina a forma di tibia, in Irlanda del Nord, Christopher Atherton, ha fatto la storia del calcio al momento di scendere in campo sul prato dello stadio stadio Mourneview Park, nella vittoria per 6-0 del Glenavon sul Dollingstown martedì sera nel campionato nordirlandese.